Tahran'da cuma namazlarına katılımı artırmak için televizyon yayını talebi

İran'ın başkenti Tahran'ın geçici Cuma İmamı Ayetullah Ahmed Hatemi, İran devriminin önemli simgelerinden biri olan cuma namazlarına katılımın azlığından şikayet ederek, özellikle gençlerin teşviki için televizyonda özel yayınlar yapılmasını istedi.

Hatemi, İmam Humeyni Musallası'nda verdiği cuma hutbesinde, cuma namazlarına katılımın artırılması ve gündemdeki siyasi gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Cuma namazının 1979 devriminin önemli sembollerinden biri olduğunu belirten Hatemi, halkın özellikle de gençlerin cuma namazlarına daha fazla katılımının sağlanması gerektiğini ifade etti.

Ülke yöneticilerinin de halka yakın olmak için cuma namazlarına katılması gerektiğini söyleyen Hatemi, şunları kaydetti:

"Gerek yazılı basın gerekse de sosyal medyada cuma namazını tahrip edici yayın ve söylemlerden uzak durulmalı. Basın, İran'da cuma namazına katılım az diye mutlu olmamalı. İran devlet televizyonu bu konuda iyi yayınlar yapıyor. Devlet televizyonundan beklentimiz, halkın cuma namazına teşviki için özel programlar yapması ve bu konuda daha fazla çaba göstermesidir."

Alıkonulan İngiliz tankeri konusunda hükümete "cesur olun" çağrısı

Hatemi ayrıca İran tarafından alıkonulan İngiliz tankeri meselesine de değindi.

İngiltere'nin alıkonulan tankeriyle ilgili İran'a ara bulucu göndermesine işaret eden Hatemi, İran hükümetine "ara buluculara karşı net pozisyon alması ve cesur olması" çağrısında bulundu.

İran'daki tüm televizyon ve radyo yayıncılığını tekelinde bulunduran Devlet Radyo Televizyon Kurumu'nun (IRIB) başkanı, Anayasa'ya göre ülke lideri Ali Hamaney tarafından atanıyor. İran'da özel radyo ve televizyon kanalı ise bulunmuyor. Ülkede bazı gazeteler ve haber ajanslarının yöneticileri de seçimle iş başına gelen hükümet tarafından belirleniyor.

Kaynak: AA