Tahliyesi beklenen Demirtaş'a Ankara Savcılığı'ndan aynı davadan ayrı bir soruşturma
Selahattin Demirtaş'ın AİHM'deki duruşmasından iki gün sonra Ankara Savcılığı Demirtaş hakkında, ayrı bir soruşturma başlatarak, tutuklama kararı istedi
Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın yargılandığı ana davadaki tahliye kararına rağmen, Ankara Savcılığı Demirtaş hakkında, ayrı bir soruşturma başlatarak, tutuklama kararı istedi.
Demirtaş'ın avukatlardan Ramazan Demir, Demirtaş için mahkemenin bugün mahsup kararı verdiğini, bugüne kadar yattığı sürenin ceza aldığı dosyadan düşürüldüğünü açıkladı. Demir, aynı suçtan açılan yeni soruşturma ile müvekkilinin tahliyesinin engellemek istendiğini ileri sürdü. Euronews.com'da Görüntüle