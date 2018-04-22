Tahir ile Zühre" Oyununun Galası Yapıldı

Zeytinburnu Belediyesi Gösteri Sanatları Akademisi'nin (GSA) ilk repertuvar oyunu olan "Tahir ile Zühre", tiyatroseverlerle buluştu.

Yönetmenliğini Engin Kut'un üstlendiği, yaklaşık 70 dakika süren tek perdelik oyunun gala gösterimi Zeytinburnu Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

GSA Genel Sanat Yönetmeni Mehmet Usta, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oyunculuğun yanında eğitim faaliyetleriyle de ilgilendiğini belirtti.

Türkiye'nin kültür sanat meselesi bağlamında ihtiyacı olan bir alanda faaliyet gösteren GSA'nın 16 ve üzeri yaştaki gençlerin ilgi gösterdiği bir eğitim kurumu olduğunu vurgulayan Usta, "Kültür ve sanatın ışığında bu gençlerin kendini sanatla ifade edebilecekleri alanlar açmaya çalışıyoruz." dedi.

Kurdukları tiyatro topluluğunun ilk ürünü olan oyunun devamında başka oyunların da geleceğini belirten Usta, "Repertuvarımızda 2 oyunumuz var, seneye bu oyunların sayısını 6 yapmayı düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

"Oyunla güldürmeyi amaçlıyoruz"

Oyunun yönetmeni Kut, İsmail Dümbüllü'nün eseri Tahir ile Zühre'nin geleneksel Türk tiyatrosunun doğaçlamaya dayalı eski bir oyunu olduğunu kaydetti.

Oyunla güldürmeyi amaçladıklarını belirten Kut, "Bir senedir eğitim verdiğimiz çocuklarla yaptığımız prova sonucu bir oyun çıkardık. Bu oyun komedi yani mesaj vermek gibi bir kaygısı olmayan ama seyircinin içinden mesaj çıkarabileceği bir oyun." dedi.

Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın da oyunu izledikten sonra "Türkiye'nin yıldızları burada Zeytinburnu'nda parlıyor" diyerek, tiyatro ekibine teşekkür etti.