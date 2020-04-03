Tahir Elçi olayına ilişkin iddianame kabul edildi
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Diyarbakır, Tahir Elçi, 3. Sayfa

Tahir Elçi olayına ilişkin iddianame kabul edildi

Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi'nin güvenlik güçleri ile teröristler arasında çıkan çatışmada başına isabet eden kurşunla hayatını kaybetmesi ile ilgili hazırlanan iddianame, Diyarbakır 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

03.04.2020 14:38 | Son Güncelleme: 03.04.2020 14:38
Tahir Elçi olayına ilişkin iddianame kabul edildi

Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi'nin güvenlik güçleri ile teröristler arasında çıkan çatışmada başına isabet eden kurşunla hayatını kaybetmesi ile ilgili hazırlanan iddianame, Diyarbakır 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Diyarbakır Bora Başkanı Tahir Elçi, 28 Kasım 2015'te Dört Ayaklı Minare önünde basın açıklaması yaparken güvenlik güçleri ve teröristler arasında çıkan çatışma sonucu başına isabet eden kurşunla hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianame hazırlandı. İddianamede 3 polis hakkında bilinçli taksirle ölüme sebebiyet verme suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar, PKK'lı teröristin ise 3 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 45 yıl hapsi istendi.

Geçtiğimiz günlerde hazırlanan iddianame Diyarbakır 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianameyi kabul eden mahkeme, valilik ve emniyetten yargılamanın kentte yapılmasının kamu güvenliği açısından tehlike oluşturup oluşturmayacağını sordu. Kabul edilen iddianamenin ardından ilk duruşmanın 21 Ekim 2020'de yapılacağı öğrenildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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