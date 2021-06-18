Taha Özer kimdir? Taha Özer kaç yaşında, nereli?

Yerli Dan Bilzerian olarak tanınan, sosyal medyada sıkça paylaşım yapan Taha Özer kimdir? Taha Özer kaç yaşında, nereli? Taha Özer ne iş yapmakta?

Yerli Dan Bilzerian olarak tanınan, sosyal medyada sıkça paylaşım yapan Taha Özer kimdir? Taha Özer kaç yaşında, nereli? Taha Özer ne iş yapmakta?

TAHA ÖZER KİMDİR?

1990, İstanbul doğumlu Taha Özer, aslen Erzurumludur. Babası İbrahim Şenkal Özer ayakkabı firmasının sahibidir. Instagram hesabından yaptığı paylaşımlar ile dikkat çeken fenomen Taha Özer, aynı zamanda DJ'lik de yapıyor. Taha Özer, Şişli Terakki ilkokulundan mezun oldu. Yeditepe Üniversitesinde İngilizce ve İşletme eğitimi bölümünden 2011 yılından mezun oldu.