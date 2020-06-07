Taha Duymaz'ın Instagram hesabı kapatıldı
Taha Duymaz u¨zu¨ntu¨su¨nu¨ s¸u so¨zlerle dile getirdi: Intagram hesabım kapatıldı, sonunda bazı insanlar amacına ulaştı.
07.06.2020 02:10 | Son Güncelleme: 07.06.2020 09:18
Taha Duymaz u¨zu¨ntu¨su¨nu¨ s¸u so¨zlerle dile getirdi:
Intagram hesabım kapatıldı, sonunda bazı insanlar amacına ulaştı.Sabahtan beri kendime gelemedim.Canlı yayında kullandığım sözler için çok özür dilerim.Ben kendimde değildim, yıllarım elimden alındı.Herkes hakkını helal etsin.
Kaynak: Hürriyet