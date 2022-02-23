Taha Baran Özbek kimdir? Son Nefesime Kadar oyuncularından Taha Baran Özbek kaç yaşında, nereli?

Taha Baran Özbek kimdir sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Nurgül Yeşilçay, Emre Kınay ve Ertan Saban'ın başrollerini paylaştığı dizide; Begüm Birgören, Rojda Demirer gibi başarılı isimlerin yanı sıra genç yıldızlar İpek Filiz Yazıcı, Emre Bey, Baran Bölükbaşı, Elif Ceren Balıkçı ve Taha Baran Özbek de rol alıyor. Son Nefesime Kadar oyuncularından Taha Baran Özbek kaç yaşında, nereli?

TAHA BARAN ÖZBEK KİMDİR?

Daha önce Kırmızı Oda dizisinde Necdet karakterini canlandırmış olan oyuncu Taha Baran Özbek, 1998 doğumludur. Kültür Üniversitesi'nde Sinema ve Televizyon eğitimi almıştır.

TAHA BARAN ÖZBEK DİZİLERİ

2018 – Dip Dizisi

2018 – Bir Litre Gözyaşı Dizisi

2018 – Bizim Hikaye Dizisi

2019 – Azize Dizisi

2020 – Kırmızı Oda Dizisi

2022 - Son Nefesime Kadar

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