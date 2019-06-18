Taekwondocuların yıldızı parladı

Büyük heyecana sahne olan müsabakalarda dereceye giren sporculara madalyaları takdim edildi. Buna göre Yıldız Kızlarda 33 kiloda Beyza Akın (Başarspor), 37 kiloda Marziye Bozkurt (Akbeyspor), 41 kiloda Esma Koyuncu (Somaspor), 44 kiloda Aslıhan Aydın (Somaspor), 47 kiloda Edanur Uluman (Akbeyspor), 51 kiloda Nurşah Öz (Ferdi), 55 kiloda Tuba Barış (Demirci Belediyespor), 59 kiloda Fatmanur İnan (Başarspor), +59 kiloda Sena Nur Keskin (Demirci Belediyespor) birinci olurken, Yıldız Erkeklerde 33 kiloda Mehmet İbiş (Başarspor), 37 kiloda Bilal Örs (Somaspor), 41 kiloda Yağız Yeşildal (Başarspor), 45 kiloda Adem Kaya (Somaspor), 49 kiloda İsmail Yağız (Ferdi), 53 kiloda Yağız Efe Serbest (Saruhanlı Belediyespor), 57 kiloda Ramazan Akkoca (Başarspor), 61 kiloda Kağan Maden (Somaspor), 65 kiloda Mete Topaç (Başarspor), +65 kiloda Egemen Kartal (Turgutlu Başarspor) birinci oldu. Müsabakalarda dereceye giren sporcular, 25-30 Haziran tarihlerinde Ankara'da yapılacak Türkiye Şampiyonası'nda ilimizi temsil edecek.

Kaynak: Bültenler