"Tadım Uzmanlığı geleceğin mesleği olacak"
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"Tadım Uzmanlığı geleceğin mesleği olacak"

Tadım Uzmanı ya da diğer bir adıyla degüstatör, gıda sektöründe yaşanan rekabetle birlikte hayata dahil olurken, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Öğretim Görevlisi Erol Akayay, "Tadım Uzmanlığı geleceğin mesleği olacak diyebiliriz" dedi.

20.03.2020 10:34 | Son Güncelleme: 20.03.2020 10:35

Tadım Uzmanı ya da diğer bir adıyla degüstatör, gıda sektöründe yaşanan rekabetle birlikte hayata dahil olurken, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Öğretim Görevlisi Erol Akayay, "Tadım Uzmanlığı geleceğin mesleği olacak diyebiliriz" dedi.

Genellikle yiyecek ve içeceklerin tadımı konusunda bilgili ve konusunda uzman kişilerin koku, renk, tat ve kalite açısından değerlendirme yapabilmeleri için aldıkları eğitimi ifade ediyor. Artan rekabetle birlikte son zamanlarda gençlerin daha çok yönelmeye başladığı bir meslek dalı haline gelmeye başlayan Tadım Uzmanlığı, geleceğin parlayan mesleği olacağı belirtiliyor.

"TADIM UZMANLIĞI GELECEĞİN MESLEĞİ OLACAK"

Tadım Uzmanlığı konusunun tüm detaylarını Gastronomi ve Mutfak Sanatları Öğretim Görevlisi Erol Akayay anlattı. Mesleği 'geleceğin mesleği' olarak nitelendiren Akayay, "Tadım Uzmanlığı kavramına değinmeden önce degüstasyon konusundan bahsetmek istiyorum. Degüstasyon genellikle yiyecek ve içeceklerin belirli kişiler tarafından değerlendirilip, analiz edilerek yaptıkları bir işlem silsilesidir. Bu işlemleri yapan kişilere de biz 'Tadım Uzmanı' nam-ı değer degüstatör diyoruz. Bu kavram ülkemizde yavaş yavaş yayılmaya başladı. İlgili alanlarında ilk akla gelen şarap olsa da zeytinyağından rakıya, baharattan çaya, peynirlere kadar birçok ürünün gıda tadım uzmanları mevcuttur" dedi.

"ÖZEN VE ÖZVERİ İSTEYEN BİR MESLEK"

Gıda sektörünün hiçbir zaman bitmeyeceğini ve bu dallardaki mesleklerin zamanla artacağını belirten Erol Akayay, "Tadım uzmanlığının iş kollarına bakacak olursak gıda üretimi yapan özellikle zeytinyağı, peynir, şarap ve bira firmaları gibi firmalarda tadım uzmanları rağbet görmektedir. Bununla ilgili üniversitelerde spesifik bir bölüm yok ama bu mesleğe merak salan öğrencilerimiz var. Önemli bir meslek. Çok özen ve özveri isteyen bir meslek. Özellikle gelir bazında düşünecek olursak evet yüksek kazançlı bir meslek. Biraz daha insanın içindeki tutkuyu ortaya çıkarması gereken bir meslek. Dolayısıyla çok fazla özveri gerekiyor. Bu yüzden öğrencilerin bu mesleğe merak salması ülkemizde biraz daha olumlu ilerliyor" diye konuştu. 

"İLGİ DUYAN HERKES TADIM UZMANI OLABİLİR"

Öğrenmeye açık herkesin tadım uzmanı olabileceğinin altını çizen Gastronomi ve Mutfak Sanatları Öğretim Görevlisi Erol Akayay, "Aslında herkes tadım uzmanı olabilir. Burada önemli nokta bu işin merak edilmesi ve kişinin devamını getirebilecek düzeyde olması. Bununla ilgili çalışmalara genç yaşta başlanabilir. Bunun eğitimi üniversitelerde özel olarak veriliyor ama dışarıdan yapmak isteyenler için küçük tadım atölyeleri mevcut. Bunları araştırıp atölyelere katılarak uygulamalı şekilde öğrenebilirler" diyerek isteyen herkesi bu alana yönelmeye davet etti.

"ÇALIŞMAYI VE DEVAMLI ÖĞRENMEYİ SEVİYORSANIZ BU MESLEĞİ SEÇİN"

Gastronomi ve Mutfak Sanatları Öğrencisi Gamze Demir ise bölümünü anlattı. "Zahmetli ve özveri gerektiren bir bölümde okuyoruz" diyen Demir şunları söyled:  "ilk başladığımızda mutfağa giremiyorduk. Daha çok teorik olarak işleniyor. İkinci dönem ise uygulama dönemi. Kesim tekniklerinden tutun çorbalar, makarnalar, etler ve pilavlar diye gidiyor. Şöyle söylemeliyim ki çalışmayı seven ve devamlı öğrenmeyi seven bir insansanız bu mesleği seçin derim. Çünkü durağan bir meslek değil devamlı öğreniyorsunuz. Bu bölümü seçtiğim için çok mutluyum" 

"HİÇ BİTMEYECEK BİR SEKTÖRDE GÜZEL BİR ŞEKİLDE İLERLİYORUZ"

Yatay geçiş yaparak ve ailesinin desteğini almadan bu bölüme geçtiğini ifade eden Gastronomi ve Mutfak Sanatları Öğrencisi Gizem Aras'ta "Ailem yaptıklarımı göre göre destek olmaya başladı. İlk başlarda istemiyorlardı" dedi. Mesleğini çok sevdiğini ve keyif alarak okuduğunu belirten Aras, "Gerçekten isteyen bir insan için mükemmel bir meslek. Ama istemeyen veya sevmeyen birinin meslekte ilerleyebileceği bir sektörde değiliz. Önü açık, yeme-içme sektörü, asla bitmeyecek bir sektör. Sonuçta gıda, temel ihtiyaç. O yüzden hiç bitmeyecek bir sektörde güzel bir şekilde ilerliyoruz" şeklinde konuştu. 


Kaynak: DHA

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