TADEMİN İÇİNDE LEZZET SAKLI

HER BAKLAVA BİR BAŞKA EVE GİRECEK

TADEM firması kurucusu Sayın Semra Demir "El açımı el baklavamız mevcut. Hiçbir yerde bulamayacağınız kesinlikle makine ile imal edilmemiş, biz evde nasıl yapıyorsak aynı özenle yapıyoruz. Ve bizim de bir prosedürümüz vardır. Her bakla bir başka eve girecek. Her baklava bin tane de olsa bir tane gibi yapılacak." İçinde hiçbir şekilde katkı maddesi bulunmamakta." İfadelerini kullandı.

HERHANGİ BİR GLİKOZ KULLANMIYORUZ

TADEM firması genel müdürü Sayın Tayfun Demir "Ürün yelpazemiz geleneksel ürün gruplarından tatlı gruplarına kadar. Aslında talebin geniş bir ürün yelpaze çeşitliliği var.Tarhana, erişte gibi geleneksel ürün gruplarımız unlu mamuller ürün grubunda bulunmakta. Baklava, tatlı grubunda çalıştığımız bir ürün. Baklavaya şöyle bir farklılık getirdik biz firma olarak. Herhangi bir şekilde glikozu kullanmadan baklavalarımızı şeker ile şerbetleyip verdiğimizden dolayı bayma gibi bir durum olmuyor." Diye konuştu.