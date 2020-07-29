Taco nedir? Taco nasıl yapılır? Taco malzemeleri ve tarifi
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Taco nedir? Taco nasıl yapılır? Taco malzemeleri ve tarifi

Zengin içeriği ile taco yemeği, Meksika mutfağının vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Türkiye'de de oldukça ilgi göre taco, bol baharatlı bir et yemeğidir. Peki, tako ekmeği nedir, tako nasıl yapılır?

Taco nedir? Taco nasıl yapılır? Taco malzemeleri ve tarifi
29.07.2020 08:38 | Son Güncelleme: 29.07.2020 08:56

Taco ekmeği, yemeği ilgi çekici hale getiren başka bir unsurudur. Tortilla ekmeğine sarılı kıyma ve sebzelere eşlik eden çeşitli bahratlarla servis edilir. Tac, Meksika'ya özgü olması nedeniyle de baharat yönünden zengin bir yemektir. İşte, taco yemeği detayları...

TACO NEDİR?

Taco,geleneksel Meksika yemeğidir ve farklı şekillerde yapılabilir. Yapımında tortilla, et, peynir ve çeşitli sebzeler kullanılır. Ayrıca, yanında bazı garnitürler de tüketilebilir. Taco, Meksika'da Avrupalılar'ın gelişinden önce tüketilmeye başlanmış ve bu yemeğe "taco" adını İspanyollar vermiştir.

TACO MALZEMELERİ

1 soğan,

Tuz karabiber,

Kekik,

Kırmızı toz biber,

Toz kişniş,

Cheddar peyniri,

Mısır unlu tortilla,

1 kırmızı kapya biberi,

Yarım çay bardağı dilimlenmiş jalapeno biberi,

1 çay bardağı konserve mısır,

2 diş sarımsak,

250 gram kıyma,

1 çay bardağı Meksika fasulyesi.

TAKO NASIL YAPILIR?

Soğanları yemeklik şekilde doğrayın. Sarımsakları ezin. Tavada zeytinyağını kızdırıp soğan ve sarımsakları pembeleşene kadar tavada kızartın. Kıymayı da ekleyip kavurun. Kaypa biberi ev jalepano biberini ince ince dilimleyip tavaya alın. Kıymanın rengi dönmeye başlayınca Meksika fasulyesini, konserve mısırı tavaya ilave edin. Karabiber ve tuzu da ekleyip biberler yumuşayana kadar pişirmeye devam edin.

Tortillaları yağlı kağıt serili tepsiye dizin. Tavada hazırladığınız kıymalı harcı tortillaların üzerine yerleştirin. Rendelediğiniz cheddar peynirini de tortillaların üzerine serptikten sonra 200 dereceye ayarlı fırına tepsiyi dürün.

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