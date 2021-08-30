Taciz şüphelisini yere yatırıp tekme tokat dövdüler
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Taciz şüphelisini yere yatırıp tekme tokat dövdüler

Taciz şüphelisini yere yatırıp tekme tokat dövdüler
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Antalya'nın Kepez ilçesinde bir kadını taciz ettiği iddia edilen şahsa, vatandaşlar sokak ortasında adeta meydan dayağı attı.

Antalya'nın Kepez ilçesinde bir kadını taciz ettiği iddia edilen şahsa, vatandaşlar sokak ortasında adeta meydan dayağı attı. Bir başka olayda ise sokakta tartışan iki arkadaş, tekmeli ve yumruklu kavgaya tutuştu. İki arkadaşı ayırmak isteyenler uzun süre güçlük çekti.

Dün gece gerçekleşen ilk olay, Kepez ilçesi Dokuma Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre mahallede yaşayan bir kadın, bir erkeğin kendisini taciz ettiği iddiası ile çevrede bulunan vatandaşlardan yardım istedi. Vatandaşlar ile adam arasında önce tartışma yaşandı sonra kavga çıktı. Çıkan kavgada vatandaşlar taciz olayına karıştığı iddia edilen erkeği yere yatırarak tekme tokat dövdü. Aldığı darbeler sonrası ayağa kalkan kişinin ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü.

İki arkadaş birbirlerine tekme tokat saldırdı

Diğer olay ise Yükseliş Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre araçları ile gelen iki arkadaş arasında sokakta tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. İki arkadaş birbirlerine tekme tokat saldırdı. Diğer arkadaşları ise ayırmak istese de başarılı olamadı. Şahısların, arkadaşlarının araya girmesine rağmen kavga etmeye devam ettiği görüldü. Her iki olay da vatandaşların cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi. - ANTALYA

Taciz şüphelisini yere yatırıp tekme tokat dövdüler
Taciz şüphelisini yere yatırıp tekme tokat dövdüler
Taciz şüphelisini yere yatırıp tekme tokat dövdüler
Taciz şüphelisini yere yatırıp tekme tokat dövdüler
Taciz şüphelisini yere yatırıp tekme tokat dövdüler
Taciz şüphelisini yere yatırıp tekme tokat dövdüler
Taciz şüphelisini yere yatırıp tekme tokat dövdüler
Taciz şüphelisini yere yatırıp tekme tokat dövdüler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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