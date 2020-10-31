Taceddin Kutay kimdir? Taceddin Kutay mesleği ne? Taceddin Kutay kaç yaşında, nereli?
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Taceddin Kutay kimdir? Taceddin Kutay mesleği ne? Taceddin Kutay kaç yaşında, nereli?

31.10.2020 18:05 | Son Güncelleme: 31.10.2020 18:09
Taceddin Kutay kimdir? Taceddin Kutay mesleği ne? Taceddin Kutay kaç yaşında, nereli?

Ekranlarda yorumcu kimliği ile öne çıkan Taceddin Kutay hakkında Taceddin Kutay kaç yaşında, nereli? Taceddin Kutay kimdir? Taceddin Kutay mesleği ne gibi sorular soruluyor. İşte Taceddin Kutay hayatı ve biyografisi!

Dikkat çekici yorumları ile dikkatleri çeken Taceddin Kutay yorumu kimliği yanında siyasi yönü de vardır. Peki, Taceddin Kutay kimdir? Taceddin Kutay mesleği ne? Taceddin Kutay kaç yaşında, nereli?

TACEDDİN KUTAY KİMDİR?

Arş. Gör. Muhammet Tacettin Kutay, lisans ve yüksek lisans eğitimini Viyana Üniversitesi'nde, tamamlamıştır. Halen Türk-Alman Üniversitesi'nde, araştırma görevlisi olarak çalışmaktadır. İngilizce, Almanca, ve Arapça bilen Kutay, Avrupa Sekülerleşmesi ve Din, Katolik Teolojisi konularında çalışmalar yürütmektedir. Çalışma alanlarıyla ilgili makaleleri bulunmaktadır.

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