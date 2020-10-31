Taceddin Kutay kimdir? Taceddin Kutay mesleği ne? Taceddin Kutay kaç yaşında, nereli?

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TACEDDİN KUTAY KİMDİR?

Arş. Gör. Muhammet Tacettin Kutay, lisans ve yüksek lisans eğitimini Viyana Üniversitesi'nde, tamamlamıştır. Halen Türk-Alman Üniversitesi'nde, araştırma görevlisi olarak çalışmaktadır. İngilizce, Almanca, ve Arapça bilen Kutay, Avrupa Sekülerleşmesi ve Din, Katolik Teolojisi konularında çalışmalar yürütmektedir. Çalışma alanlarıyla ilgili makaleleri bulunmaktadır.