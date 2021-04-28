Tacan İldem kimdir? Tacan İldem kaç yaşında, nereli? Tacan İldem hayatı ve biyografisi!

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TACAN İLDEM KİMDİR?

Doğum tarihi: 1956

Kaç yaşında: 65yaşında

Nereli: Ankara

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden 1977 yılında mezun olduktan sonra 1978 yılında meslek memuru olarak Dışişleri Bakanlığı'na girmiştir. 2000-2003 yılları arasında dönemin cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in özel kalem müdürü ve dışişleri başdanışmanı olarak görev yapmıştır.[1] Ocak 2003-Aralık 2006 arasında Lahey'de büyükelçilik görevini yürütmüş[2], Ocak 2007-Eylül 2009 arasında NATO Daimi Temsilciliği görevinde bulunmuş[3], Dışişleri Bakanlığı Uluslararası Güvenlik İşleri Genel Müdürlüğü görevini ifa etmiştir[4]. 15 Haziran 2011 tarihinde AGİT nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliği görevine başlamış[5] ve 18 Şubat 2016'ya dek bu görevi sürdürmüştür. AGİT Daimi Temsilcisi iken İhtilaf Döngüsü (Conflict Cycle) Koordinatörü olarak da görev yapmıştır. Mart 2016 tarihi itibarıyla Kamu Diplomasisinden sorumlu NATO Genel Sekreter Yardımcısıdır[6]. Büyükelçi Vehbi Esgel Etensel'in ablası Prof. Dr. Arzu Etensel İldem ile evli olup, Selim ve Defne adında iki çocuk babasıdır.