Tacan İldem kimdir? Tacan İldem kaç yaşında, nereli? Tacan İldem hayatı ve biyografisi!
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Tacan İldem kimdir? Tacan İldem kaç yaşında, nereli? Tacan İldem hayatı ve biyografisi!

Tacan İldem kimdir? Tacan İldem kaç yaşında, nereli? Tacan İldem hayatı ve biyografisi!
Haberler.com / Osman DEMİR - Haberler | Gündem

Siyaset gündemine dair yorumları ile dikkatleri çeken Tacan İldem izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Tacan İldem kaç yaşında, nereli? Tacan İldem hayatı ve biyografisi! Tacan İldem kimdir?

Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatler çeken Tacan İldem hakkında araştırmalar yapılıyor. Tacan İldem kimdir? Tacan İldem kaç yaşında, nereli? Tacan İldem hayatı ve biyografisi!

TACAN İLDEM KİMDİR?

Doğum tarihi: 1956

Kaç yaşında: 65yaşında

Nereli: Ankara

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden 1977 yılında mezun olduktan sonra 1978 yılında meslek memuru olarak Dışişleri Bakanlığı'na girmiştir. 2000-2003 yılları arasında dönemin cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in özel kalem müdürü ve dışişleri başdanışmanı olarak görev yapmıştır.[1] Ocak 2003-Aralık 2006 arasında Lahey'de büyükelçilik görevini yürütmüş[2], Ocak 2007-Eylül 2009 arasında NATO Daimi Temsilciliği görevinde bulunmuş[3], Dışişleri Bakanlığı Uluslararası Güvenlik İşleri Genel Müdürlüğü görevini ifa etmiştir[4]. 15 Haziran 2011 tarihinde AGİT nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliği görevine başlamış[5] ve 18 Şubat 2016'ya dek bu görevi sürdürmüştür. AGİT Daimi Temsilcisi iken İhtilaf Döngüsü (Conflict Cycle) Koordinatörü olarak da görev yapmıştır. Mart 2016 tarihi itibarıyla Kamu Diplomasisinden sorumlu NATO Genel Sekreter Yardımcısıdır[6]. Büyükelçi Vehbi Esgel Etensel'in ablası Prof. Dr. Arzu Etensel İldem ile evli olup, Selim ve Defne adında iki çocuk babasıdır.

Gündem Editörü - Osman DEMİR
Osman DEMİR
Gündem Editörü

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