Tabloda yer almayan semptomsuz vakalar aramızda mı dolaşıyor? Bakan Koca merak edilen soruyu cevapladı
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Tabloda yer almayan semptomsuz vakalar aramızda mı dolaşıyor? Bakan Koca merak edilen soruyu cevapladı

16.10.2020 20:12 | Son Güncelleme: 16.10.2020 20:32

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Erzurum'da koronavirüs salgınındaki son durumla ilgili düzenlediği basın toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. "Tabloda yer almayan semptomsuz vakalar aramızda mı dolaşıyor?" sorusuna Bakan Koca, "Her vakayı izole ediyor, HES'e işliyoruz. Dolaşmıyorlar" şeklinde yanıt verdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Erzurum'da koronavirüs salgınıyla ilgili düzenlediği toplantının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin, "Tabloda yer almayan semptomsuz vakalar aramızda mı dolaşıyor?" sorusuna yanıt veren Bakan Koca, şu ifadeleri kullandı:

"KENDİ HALLERİNE BIRAKMIYORUZ"

"Pozitif vakalarla ilgili, semtpomu olmayan ama taşıyıcı olan kişileri de biz sahada boş bırakmıyoruz. Pozitif bulduğumuz, semptomu olmayan bütün vatandaşlarımızı izole ediyoruz. Bu kişilerin filyasyonunu da yapıyoruz. HES'e işliyoruz. Kolluk kuvvetlerince 14 gün boyunca bu izolasyonu takip ediyor, her gün çağrı sistemiyle bu kişileri arıyoruz, kendi hallerine bırakmıyoruz."

5 İLİ İŞARET EDİP UYARDI: TÜM TÜRKİYE İÇİN RİSKTİR

Bakan Koca, konuşmasının devamında, "Salgın dünyanın bir yerinde yükselişe geçtiği zaman bunu diğer bölgeler izliyor" Sizlerle bazı endişelerimi açıkça paylaşmış, 1 milyon 100 bini aşan sağlık çalışanımızla her zamankinden daha çok çaba içine girdiğimizi belirtmiştim. 1 ay öncesine kıyasla yayılımın önünü kestik. Fakat bu başarıyı İstanbul, Bursa, Kocaeli, Kahramanmaraş, Denizli gibi illerde de göstermeliyiz. Buralardaki artık elbette tüm Türkiye için risktir" ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE'DE SON DURUM

Sağlık Bakanlığı, 16 Ekim tarihli Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. Son 24 saatlik verilere göre; hasta sayısı 1812 artarak 343 bin 955 oldu. 73 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam vefat sayısı 9 bin 153'e çıktı. Tedavisi tamamlanan 1419 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 301 bin 98'e yükseldi.

Tabloda yer almayan semptomsuz vakalar aramızda mı dolaşıyor? Bakan Koca merak edilen soruyu cevapladı
Tabloda yer almayan semptomsuz vakalar aramızda mı dolaşıyor? Bakan Koca merak edilen soruyu cevapladı

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