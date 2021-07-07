"Tablet hediye eden kaymakam" resmi çizen Nisanur'un hayali gerçekleşti

- "Tablet hediye eden kaymakam" resmi çizen Nisanur'un hayali gerçekleşti Kozan Kaymakamı Şefik Gürçam, kendisine gönderdiği mektupta "tablet hediye eden kaymakam" resmi çizen ilkokul 2.

- "Tablet hediye eden kaymakam" resmi çizen Nisanur'un hayali gerçekleşti

Kozan Kaymakamı Şefik Gürçam, kendisine gönderdiği mektupta "tablet hediye eden kaymakam" resmi çizen ilkokul 2. sınıf öğrencisi Nisanur'un hayalini gerçeğe dönüştürdü

Kaymakam Gürçam: "Mektubun içerisindeki resim çok hoşuma gitti"

ADANA - Adana'da, Kozan Kaymakam Şefik Gürçam, kendisine gönderdiği mektupta "tablet hediye eden kaymakam" resmi çizen ilkokul 2. sınıf öğrencisi küçük Nisanur'un hayalini gerçekleştirdi.

Şehit Yusuf Demiryürek İlkokulu 2. sınıf öğrencisi 8 yaşındaki Nisanur Avli, pandemi sürecinde uzaktan eğitim aldığı günlerde tablet ihtiyacının karşılanması için kendi el yazısı ile Kozan Kaymakamı Şafak Gürçam'a mektup yazdı. Nisanur hayalindeki kaymakamı hayal ederek tableti kendisine verdiği anı da resme yansıttı.

Mektup, Kozan Kaymakamı Şafak Gürçam'a baba Mikail Avli tarafından ulaştırıldı. Resimli mektuptan etkilenen Kaymakam Şafak Gürçam, Nisanur'a hayalindeki tableti resimdeki gibi teslim etti.

Nisanur, derslerine daha da çok çalışacağını ve büyüdüğünde de hemşire olacağını söyledi.

Kozan Kaymakamı Şafak Gürçam, "Arkadaşlar bana mektubu getirdiklerinde gerçekten çok mutlu oldum. Nisanur hayalini yazmış ve onu da mektubun bir köşesine resim olarak çizmişti. Mektubun içerisindeki resim çok hoşuma gitti. Arkadaşlarla aile ile irtibata geçilmesini istedim. Nihayetinde tableti temin ettik ve Nisanur'un mektuptaki hayalini gerçekleştirmiş olduk. Bundan dolayı çok mutluyum. İnşallah, ilerleyen yaşlarında hayallerinin hepsine ulaşır" ifadelerini kullandı.

Baba Mikail Avli ise, kızının kendi el yazısı ile mektubu yazdığını ve resmi çizdiğini ifade ederek, kendisinin de kaymakamlığa mektubu teslim ettiğini anlattı. Avli, destek ve ilgisinden dolayı Kozan Kaymakamı Şafak Gürçam'a teşekkür etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Beril Solmuşgül