Silahla kız kardeşini korkutmak isteyen bir kişi kendini vurdu
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Silahla kız kardeşini korkutmak isteyen bir kişi kendini vurdu

Adana'da bir kişi tabancasıyla oynadığı sırada yanlışlıkla kendini başından vurarak ağır yaralandı. Yaralanan kişinin kız kardeşini korkutmak istediği anda silahın ateş aldığı öğrenildi.

22.01.2020 07:09 | Son Güncelleme: 22.01.2020 08:12
Silahla kız kardeşini korkutmak isteyen bir kişi kendini vurdu

Yüreğir İlçesi Havutlu Mahallesi Karataş Bulvarı üzerinde bulunan bir bakkalın önünde gerçekleşti. Alınan bilgiye göre, , kız kardeşiyle kendilerine ait bakkalda bulundukları sırada Bayram tabancasıyla oynamaya başladı.

DURUMU KRİTİK

İddiaya göre kız kardeşini korkutmak istediği sırada Bayram, yanlışlıkla kendini vurdu. Çevredeki vatandaşlar ise durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay mahalline gelen sağlık ekipleri Bayram'ı Şehir Hastanesine kaldırdı. Bayram'ın durumun ağır olduğu öğrenildi.

KIZ KARDEŞİNİN İFADESİ ALINACAK

Polis, Selahattin Bayram'ın kız kardeşinin ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

Haber Videosu

: Silahla kız kardeşini korkutmak isteyen bir kişi kendini vurdu
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