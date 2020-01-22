Silahla kız kardeşini korkutmak isteyen bir kişi kendini vurdu
Adana'da bir kişi tabancasıyla oynadığı sırada yanlışlıkla kendini başından vurarak ağır yaralandı. Yaralanan kişinin kız kardeşini korkutmak istediği anda silahın ateş aldığı öğrenildi.
Yüreğir İlçesi Havutlu Mahallesi Karataş Bulvarı üzerinde bulunan bir bakkalın önünde gerçekleşti. Alınan bilgiye göre, Selahattin Bayram, kız kardeşiyle kendilerine ait bakkalda bulundukları sırada Bayram tabancasıyla oynamaya başladı.
DURUMU KRİTİK
İddiaya göre kız kardeşini korkutmak istediği sırada Bayram, yanlışlıkla kendini vurdu. Çevredeki vatandaşlar ise durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay mahalline gelen sağlık ekipleri Bayram'ı Adana Şehir Hastanesine kaldırdı. Bayram'ın durumun ağır olduğu öğrenildi.
KIZ KARDEŞİNİN İFADESİ ALINACAK
Polis, Selahattin Bayram'ın kız kardeşinin ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Haber Videosu: Silahla kız kardeşini korkutmak isteyen bir kişi kendini vurdu
-
Çorum dedim adana çıktı hayretCevap Yaz Yayından Kaldır
-
şaka şakaCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
-
Adanayi okuduktan sonra hiç birşeye sasmiyorum artikCevap Yaz Yayından Kaldır
-
ADANA. . . . ŞAŞIRMADIMCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
-
alkışlıyorum devamı gelsin diyorum böyle salakların dünyadan göç etmesi mühim maalesef türkiyede çok fazla varCevap Yaz Yayından Kaldır
-
yahu milletin psikolojisi bozuldu . . . acil düzelmemiz lazımCevap Yaz Yayından Kaldır