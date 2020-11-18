Malatya'da acı olay! Tabanca ile şakalaştığı arkadaşını başından vurdu
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Malatya'da acı olay! Tabanca ile şakalaştığı arkadaşını başından vurdu

18.11.2020 23:29 | Son Güncelleme: 19.11.2020 00:22

Malatya'da, 18 yaşındaki Murathan K. silahla şaka yapan arkadaşının elindeki tabancanın ateş alması sonucu başından vuruldu. Murathan K. kaldırıldığı hastanede tedaviye alınırken, polis olaydan sonra kaçan Ahmet B.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Şeyh Bayram Mahallesi'nde akşam saatlerinde korkunç bir olay meydana geldi. Murathan K., arkadaşı Ahmet B.'nin evine oturmaya gitti. Sigara içmek için çıktıkları evin bahçesinde Ahmet B., yanındaki tabancayı şaka amacıyla Murathan K.'ye doğrulttu.

Acı olay! Tabanca ile şakalaştığı arkadaşını başından vurdu

AĞIR YARALANAN GENÇ HASTANEYE KALDIRILDI

İkili arasında yaşanan şakalaşmada Ahmet B.'nin ateşlediği tabancadan çıkan kurşun Murathan K.'nin başına isabet etti. Murathan K., kanlar içerisinde yere yığıldı. Silah sesini duyanların ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı Murathan K., sağlık ekiplerince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Acı olay! Tabanca ile şakalaştığı arkadaşını başından vurdu

ARKADAŞINI VURAN ŞÜPHELİNİN YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ve boş kovanları toplayan polis, arkadaşını vurduktan sonra kaçan Ahmet B.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Malatya'da acı olay! Tabanca ile şakalaştığı arkadaşını başından vurdu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Taha AYHAN

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