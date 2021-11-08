T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Malatya Orman İşletme Müdürlüğü Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes Etkinliğine Davet
Tarih : 11. 11. 2021 PerşembeEtkinlik Yeri : Beydağı TOKİ Evleri (Eski Diş Hastanesi Üstü) Yeşilyurt/MALATYATören Programı : 14: 00 Protokol Konuşmaları14: 30 Fidan Dikim Programı16: 30 Kapanış.
Tarih : 11. 11. 2021 Perşembe
Etkinlik Yeri : Beydağı TOKİ Evleri (Eski Diş Hastanesi Üstü) Yeşilyurt/MALATYA
Tören Programı : 14: 00 Protokol Konuşmaları
14: 30 Fidan Dikim Programı
16: 30 Kapanış
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