T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Malatya Orman İşletme Müdürlüğü Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes Etkinliğine Davet - Haberler
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T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Malatya Orman İşletme Müdürlüğü Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes Etkinliğine Davet

Habermetre - Haberler | Toplum
T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Malatya Orman İşletme Müdürlüğü Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes Etkinliğine Davet

Tarih : 11. 11. 2021 PerşembeEtkinlik Yeri : Beydağı TOKİ Evleri (Eski Diş Hastanesi Üstü) Yeşilyurt/MALATYATören Programı : 14: 00 Protokol Konuşmaları14: 30 Fidan Dikim Programı16: 30 Kapanış.

Tarih : 11. 11. 2021 Perşembe

Etkinlik Yeri : Beydağı TOKİ Evleri (Eski Diş Hastanesi Üstü) Yeşilyurt/MALATYA

Tören Programı : 14: 00 Protokol Konuşmaları

14: 30 Fidan Dikim Programı

16: 30 Kapanış

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