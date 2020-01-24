: T.C. nasıl yazılır? TC mi, T.C mi T.C. mi? TDK'ya göre TC nasıl yazılır?

24.01.2020 09:46 | Son Güncelleme: 24.01.2020 09:47

T.C. kısaltması günlük hayatta sık sık kullanılan ve yazımında çokça hata yapılan bir kısaltmadı. T.C.'nin TDK'ya doğru yazımı nedir? TC mi, T.C mi T.C. mi?

TDK'YA GÖRE T.C. DOĞRU YAZIMI

Gelenekleşmiş olan T.C. (Türkiye Cumhuriyeti) ve T. (Türkçe) kısaltmalarının dışında büyük harflerle yapılan kısaltmalarda nokta kullanılmaz.

TC: Yanlış

TC.: Yanlış

T.C: Yanlış

T.C.: Doğru

Örnek kullanım:

"T.C. İçişleri Bakanlığı işçi hakları ile ilgili açıklama yaptı."

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