T.C. nasıl yazılır? TC mi, T.C mi T.C. mi? TDK'ya göre TC nasıl yazılır?
Günlük hayatımızda kullandığımız kısaltmalardan olan T.C.'ni yazımı zaman zaman karıştırılabiliyor. Peki, TDK'ya göre TC nasıl yazılır? TC mi, T.C mi T.C. mi? İşte T.C doğru yazımı!
T.C. kısaltması günlük hayatta sık sık kullanılan ve yazımında çokça hata yapılan bir kısaltmadı. T.C.'nin TDK'ya doğru yazımı nedir? TC mi, T.C mi T.C. mi?
TDK'YA GÖRE T.C. DOĞRU YAZIMI
Gelenekleşmiş olan T.C. (Türkiye Cumhuriyeti) ve T. (Türkçe) kısaltmalarının dışında büyük harflerle yapılan kısaltmalarda nokta kullanılmaz.
TC: Yanlış
TC.: Yanlış
T.C: Yanlış
T.C.: Doğru
Örnek kullanım:
"T.C. İçişleri Bakanlığı işçi hakları ile ilgili açıklama yaptı."