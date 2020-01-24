T.C. nasıl yazılır? TC mi, T.C mi T.C. mi? TDK'ya göre TC nasıl yazılır?
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T.C. nasıl yazılır? TC mi, T.C mi T.C. mi? TDK'ya göre TC nasıl yazılır?

Günlük hayatımızda kullandığımız kısaltmalardan olan T.C.'ni yazımı zaman zaman karıştırılabiliyor. Peki, TDK'ya göre TC nasıl yazılır? TC mi, T.C mi T.C. mi? İşte T.C doğru yazımı!

24.01.2020 09:46 | Son Güncelleme: 24.01.2020 09:47
T.C. nasıl yazılır? TC mi, T.C mi T.C. mi? TDK'ya göre TC nasıl yazılır?

T.C. kısaltması günlük hayatta sık sık kullanılan ve yazımında çokça hata yapılan bir kısaltmadı. T.C.'nin TDK'ya doğru yazımı nedir? TC mi, T.C mi T.C. mi?

TDK'YA GÖRE T.C. DOĞRU YAZIMI

Gelenekleşmiş olan T.C. ( Cumhuriyeti) ve T. (Türkçe) kısaltmalarının dışında büyük harflerle yapılan kısaltmalarda nokta kullanılmaz.

TC: Yanlış

TC.: Yanlış

T.C: Yanlış

T.C.: Doğru

Örnek kullanım:

"T.C. işçi hakları ile ilgili açıklama yaptı."


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: T.C. nasıl yazılır? TC mi, T.C mi T.C. mi? TDK'ya göre TC nasıl yazılır?
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