T.C. Beykoz Belediyesi Kültür Sanat

20: 00 (Şu an 112 Boş Koltuk Mevcut) Ahmet Mithat Efendi Kültür MerkeziÇIĞDEM HAKAN GÜNERI - FATIH ÖZSEÇEN - FARUK ALAMEHMET - SERDAR DINÇER - GÜLNUR ÇELIK - ULAŞ SAYMAN - HAVVA ŞAHIN - OĞULCAN SÖĞÜT - EMIRHAN KÜÇÜK - DUYGU TÜRKYILMAZ - BERKE ENES ULUDAĞ - ALI BERK YAMAN - FURKAN AYHAN ÖZDEMIR - SAMAT GÖKGÖZ - KAZIM BALTA - FEHIM ARDA AYTÜRK -ÇAĞDAŞ SERCAN DOĞANTEKIN - İBRAHIM ÖMER İŞLERHÜNKAR Alanya Beyinin oğlu Gaybi, avlanırken bir ceylanı vurur. Yaralı ceylan kaçar ve bir Tekke'nin kapısından girer. Burası bir Anadolu Ereni olan Abdal Musa'nın Tekkesi'dir. Abdal Musa kolunu kaldırır ve "Ceylana attığın ok bu muydu? " diye sorar. O an nasıl bir hata yaptığını anlayan Gaybi, Tekke'ye kabulünü ister ve dünya malından vazgeçer. Gaybi', "Kaygusuz Abdal'a" dönüşecek, çağları aşacak deyişler, şiirler böyle ortaya çıkacaktır. ÖNEMLİ DUYURUİçişleri Bakanlığı Tarafından Yayınlanan Toplu Faaliyetlere Dair Genelge Kapsamında; MİSAFİRLERİMİZİN TOPLU OLARAK BULUNACAĞI TÜM ETKİNLİKLERDE, 6 EYLÜL 2021 İTİBARİYLE AŞI KARTI VEYA NEGATİF SONUÇLU PCR TESTİ ZORUNLULUĞU VARDIR. Etkinlik alanına gelirken misafirlerimizin aşı kartını/aşı kartı yok ise PCR testi veya hastalığı geçirmiş olduğuna dair HES uygulaması üzerinden ilgili ibrazını yapması gerekmektedir. Kişi hastalığı geçirmemiş, aşılı değil veya negatif PCR testi yok ise etkinliğe katılmasına müsaade edilmeyecektir. ÖNEMLİ NOTLAR*Etkinlik başlamadan 30 dakika önce tüm seyircilerimizin salondaki yerlerini almaları gerekmektedir. *Etkinlik başladıktan sonra salona seyirci alınmamaktadır. Geç kalan seyirciler, etkinliğe ara verildiğinde salona girebilirler. *Zamanında (programdan 30 dakika önce) gelmeyen izleyiciler, herhangi bir hak talep edemezler. *Çocuk ve yetişkin oyunlarımızda yaş aralığı tanıtımların yapıldığı sayfalarda yazmaktadır. *Salona yiyecek ve içecek ile girilmesi yasaktır. *Etkinlik süresince cep telefonları kapalı tutulmalıdır. *Acil durumlar dışında etkinlik sonuna kadar salondan çıkılmaması önemle rica olunur. *Çocuk ve Yetişkin tiyatroları için biletlerinizi etkinlik günü gişeden temin edebilirsiniz. *Bilet kontrolü yapıldıktan sonra koltuk numarasına göre oturulması gerekmektedir.

