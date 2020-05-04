SYDV'den aldığı 2 bin lira ile tavuk aldı, organik yumurta satarak ailesini geçindirmeye başladı
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SYDV'den aldığı 2 bin lira ile tavuk aldı, organik yumurta satarak ailesini geçindirmeye başladı

SYDV'den aldığı 2 bin lira ile tavuk aldı, organik yumurta satarak ailesini geçindirmeye başladı
04.05.2020 13:13 | Son Güncelleme: 04.05.2020 13:18

SYDV'den aldığı 2 bin lira ile tavuk aldı, organik yumurta satarak ailesini geçindirmeye başladı Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde 52 yaşındaki Halil Ölmez, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfından aldığı 2 bin lira ile yaklaşık 200 tavuk aldı.

SYDV'den aldığı 2 bin lira ile tavuk aldı, organik yumurta satarak ailesini geçindirmeye başladı

ŞIRNAK - Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde 52 yaşındaki Halil Ölmez, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfından aldığı 2 bin lira ile yaklaşık 200 tavuk aldı. Ölmez, organik yumurtaları satarak ailesini geçindirmeye başladı.

Beytüşşebap ilçesine bağlı Günyüzü köyünde tek odalı evde ailesi ile birlikte yaşayan Halil Ölmez, SYDV'den 2 bin lira aldı. Bu parayla tavuk alan Ölmez, tavukları besleyip organik yumurtaları satmaya başladı. Günde yaklaşık 100 adet yumurta satan Ölmez, ailesinin geçimini buradan elde ettiği parayla sağlıyor. Yetkililere çağrıda bulunarak destek isteyen Halil Ölmez projelerin gençlere yönelik olduğunu, yaşının ilerlemesi nedeni ile projelerden yararlanamadığını söyledi. Ölmez, "Projelerden yararlanmak istedim ama yaşımın tutmadığını söylediler. Benim gibi yaşı 50'yi geçmiş olanlara da destek verilmesini istiyorum. Hiçbir gelirim yok, maaşım yok, sigortam bile yok. Bir ara kaymakamlığa gittim, SYDV'den 2 bin lira aldım. Bu parayla da tavuk aldım. Onlarla geçiniyorum, 4 kişilik bir ailem var tek odalı bir yerde yaşıyoruz. Çok mutluyum, her şeyin doğal organik olanını seviyorum. Şu anda geçimimi yumurta satarak sağlıyorum. Arkadaşlar benden yumurta alıyorlar. İşimi büyütmek için yardım bekliyorum" dedi.

SYDV'den aldığı 2 bin lira ile tavuk aldı, organik yumurta satarak ailesini geçindirmeye başladı

Kaynak: İHA

Manşet

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