Süveyş Kanalı'nı tıkayan The Ever Given, 7 Temmuz'da serbest bırakılacak

Geçtiğimiz mart ayında Süveyş Kanalı'nı tıkayan The Ever Given adlı konteyner gemisinin, Mısırlı yetkililer ve geminin sahibi olan şirket yetkililerinin tazminat konusunda resmi anlaşmaya varmasının ardından 7 Temmuz'da serbest bırakılacağı bildirildi.