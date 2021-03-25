Süveyş Kanalı'ndaki deniz trafiği, karaya oturan dev konteyner gemisi hareket edene kadar yeniden durduruldu
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Süveyş Kanalı'ndaki deniz trafiği, karaya oturan dev konteyner gemisi hareket edene kadar yeniden durduruldu

Anadolu Ajansı / Mohammad Farid Mahmoud Abdullah - Haberler | Güncel
Süveyş Kanalı'ndaki deniz trafiği, karaya oturan dev konteyner gemisi hareket edene kadar yeniden durduruldu

Dünyanın en önemli su yollarından Mısır'daki Süveyş Kanalı'ndaki deniz trafiğinin, karaya oturan dev konteyner gemisinin hareket edene kadar yeniden durdurulduğu bildirildi.

Dünyanın en önemli su yollarından Mısır'daki Süveyş Kanalı'ndaki deniz trafiğinin, karaya oturan dev konteyner gemisinin hareket edene kadar yeniden durdurulduğu bildirildi.

Süveyş Kanalı İdaresi Başkanı Usame Rabi, yaptığı yazılı açıklamada, dün Evergreen isimli konteyner gemisinin rotadan çıkarak karaya oturmasının ardından yaşananlara ilişkin yeni değerlendirmelerde bulundu.

Rabi, kurtarma çalışmaları devam eden Panama bandralı konteyner gemisi yeniden hareket edene kadar Süveyş Kanalındaki seyrüsefer trafiğinin geçici olarak askıya alınmasına karar verildiğini ifade etti.

Dün kısa süreli duraklamanın ardından deniz trafiğinin yeniden başlatılmasıyla Akdeniz'den Kızıldeniz'e doğru gelen kuzey konvoyundan 13 geminin Port Said'den geçtiğine işaret eden Rabi, gemiyi kurtarma çalışmalarının tamamlanarak tüm konvoyun seyrüsefer güvenliği sağlanmasının beklendiğini ancak kurtarma çalışmalarının devam etmesi nedeniyle gemilerin bekletilmesini öngören alternatif plana geçildiğini belirtti.

Süveyş Kanalı İdaresi, kanaldaki seyrüseferi kesintiye uğratan dev konteyner gemisinin yeniden hareket edebilmesi için çalışmalara devam ediyor.

Dünyadaki deniz ulaşımının takibinin yapılabildiği sosyal paylaşım sitesi "vesselfinder"daki görüntülere göre kurtarma ekipleri geminin arka tarafını yüzdürmeyi başardı.

Süveyş Kanalı'nda dün sabah saatlerinde Evergreen isimli konteyner gemisi rotadan çıkarak kıyıya çarpmıştı.

Geminin dar kanalda enlemesine sıkışarak geçiş yolunu kapatması sonucu kanalda deniz trafiği tamamen durmuştu. 400 metre uzunluğunda, 59 metre genişliğinde ve 224 bin ton ağırlığındaki konteyner gemisinin Çin'den yola çıkarak Hollanda'ya gitmekte olduğu öğrenilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mohammad Farid Mahmoud Abdullah

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