Süveyş Kanalı'nda yaşanan kaza deniz trafiğini durdurdu
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Süveyş Kanalı'nda yaşanan kaza deniz trafiğini durdurdu

24.03.2021 10:43 | Son Güncelleme: 24.03.2021 10:48
Süveyş Kanalı'nda yaşanan kaza deniz trafiğini durdurdu

Dünyanın en önemli kanallarından biri olan Mısır'daki Süveyş Kanalı'nda bir konteyner gemisinin karaya oturması sonucu deniz trafiği durdu.

Dünyanın en önemli kanallarından biri olan Mısır'daki Süveyş Kanalı'nda bir konteyner gemisinin karaya oturması sonucu deniz trafiği durdu.

Tayvanlı taşıma şirketi Evergreen Marine'den yapılan yazılı açıklamada, "Süveyş Kanalı'nda Evergreen isimli konteyner gemisi muhtemelen kuvvetli rüzgarlar nedeniyle rotadan çıkarak, karaya çarptı." ifadeleri kullanıldı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, geminin dar kanalda enlemesine sıkışarak geçiş yolunu kapatması sonucu kanalda uzun gemi kuyrukları oluştu.

Bölgede 15'ten fazla geminin demir atarak beklemek zorunda kaldığı ve deniz trafiğinin tamamen durduğu aktarıldı.

Konuyla ilgili Mısır makamlarından ya da Süveyş Kanalı İdaresinden henüz bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mohammad Farid Mahmoud Abdullah

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