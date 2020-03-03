Şuursuz Aşk Filmi

03.03.2020 16:53 | Son Güncelleme: 03.03.2020 16:53

1980 ihtilalinin olduğu yıllarda Menekşe ile Yusuf'un sıradışı ve etkileyici aşk hikayesini konu alan filmin yönetmen koltuğunda Umut Ertek'in otururken oyuncu kadrosunda İsmail Hacıoğlu, Ebru Şahin, Burcu Kara gibi isimler yer alıyor.

Şuursuz Aşk, akıl hastanesinde geçen hüzünlü bir aşk hikayesini konu ediyor. Doğuştan engelli olan Yusuf'un hayattaki tek amacı, üniversitenin kampüs girişinde simit satıp annesine ekmek götürebilmektir. Siyaset ile uzaktan yakından ilgisi olmayan Yusuf, ihtilalin kaos ortamından nasibini alır. Yaşananların ardından genç adam gözünü, akıl ve ruh sağlığı rehabilitasyon merkezinde açar. Yusuf'un yolu burada, uzun zamandır hastanede kalan ve geçmişin izleriyle boğuşan Menekşe ile kesişir. Aynı hastanede iyileşmeye çalışan Yusuf ve Menekşe, birbirlerini tanıdıkça bîhaber oldukları aşk duygusu ile tanışır. Bu durum onların yeniden doğumuna sebep olacaktır.

Yönetmen: Umut Ertek

Senaryo: Umut Ertek

Oyuncular: İsmail Hacıoğlu, Ebru Şahin 3, Burcu Kara, Nasan Kesal, Ruhi Sarı, Tuncer Salman, Ayşegül Günay, Volga Sorgu Tekinoğlu, Ayşen Batıgün, Emir Benderlioğlu, Halit Karaata, Ali Buhara Mete, Şekip Taşpınar, Erdal Ayna, Şimal Seher Terzi, Aslı Hür, Egemen Duman, Demet Oran

Filmin Türü: Drama

Orijinal Adı: Şuursuz Aşk

Yapımcı Firma: Şeddadi Yapım

Yapım Yılı: 2019

Yapım Ülkesi: Türkiye

Orijinal Dili: Türkçe

Filmin Süresi: 115 dk.

Dağıtıcı Firma: CGV Mars Dağıtım

Vizyon Tarihi: 27.12.2019



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Kaynak: InterSinema.com