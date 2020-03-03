Şuursuz Aşk Filmi
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1980 ihtilalinin olduğu yıllarda Menekşe ile Yusuf'un sıradışı ve etkileyici aşk hikayesini konu alan filmin yönetmen koltuğunda Umut Ertek'in otururken oyuncu kadrosunda İsmail Hacıoğlu, Ebru Şahin, Burcu Kara gibi isimler yer alıyor.
Şuursuz Aşk, akıl hastanesinde geçen hüzünlü bir aşk hikayesini konu ediyor. Doğuştan engelli olan Yusuf'un hayattaki tek amacı, üniversitenin kampüs girişinde simit satıp annesine ekmek götürebilmektir. Siyaset ile uzaktan yakından ilgisi olmayan Yusuf, ihtilalin kaos ortamından nasibini alır. Yaşananların ardından genç adam gözünü, akıl ve ruh sağlığı rehabilitasyon merkezinde açar. Yusuf'un yolu burada, uzun zamandır hastanede kalan ve geçmişin izleriyle boğuşan Menekşe ile kesişir. Aynı hastanede iyileşmeye çalışan Yusuf ve Menekşe, birbirlerini tanıdıkça bîhaber oldukları aşk duygusu ile tanışır. Bu durum onların yeniden doğumuna sebep olacaktır.
Yönetmen: Umut Ertek
Senaryo: Umut Ertek
Oyuncular: İsmail Hacıoğlu, Ebru Şahin 3, Burcu Kara, Nasan Kesal, Ruhi Sarı, Tuncer Salman, Ayşegül Günay, Volga Sorgu Tekinoğlu, Ayşen Batıgün, Emir Benderlioğlu, Halit Karaata, Ali Buhara Mete, Şekip Taşpınar, Erdal Ayna, Şimal Seher Terzi, Aslı Hür, Egemen Duman, Demet Oran
Filmin Türü: Drama
Orijinal Adı: Şuursuz Aşk
Yapımcı Firma: Şeddadi Yapım
Yapım Yılı: 2019
Yapım Ülkesi: Türkiye
Orijinal Dili: Türkçe
Filmin Süresi: 115 dk.
Dağıtıcı Firma: CGV Mars Dağıtım
Vizyon Tarihi: 27.12.2019
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Kaynak: InterSinema.com