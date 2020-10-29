Suudi Arabistan'daki Fransız Konsolosluğu'na saldırı: 1 yaralı
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Suudi Arabistan'daki Fransız Konsolosluğu'na saldırı: 1 yaralı

29.10.2020 14:12 | Son Güncelleme: 29.10.2020 15:03
Suudi Arabistan'daki Fransız Konsolosluğu'na saldırı: 1 yaralı

Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde Fransız Konsolosluğu'nda bir güvenlik görevlisine 'keskin bir objeyle' saldırı yapıldı. Olayla ilgili bir Suudi vatandaşı gözaltına alınırken, Fransız Büyükelçiliği'nden yaralının hayati tehlikesinin olmadığı bilgisi geldi.

Fransa'daki katliamın ardından başka bir saldırı da Suudi Arabistan'dan geldi. Suudi Arabistan haber ajansı SPA'nın açıklamasına göre, Cidde kentinde bulunan Fransız Konsolosluğu'na saldırı düzenlendi.

BİR GÜVENLİK GÖREVLİSİ YARALANDI

Saldırganın konsolosluğun girişindeki güvenlik görevlilerinden birine 'keskin bir objeyle" saldırdığı bildirildi. Saldırıyı gerçekleştirdiği söylenen Suudi bir şahıs gözaltına alındı.

"HAYATI TEHLİKEDE DEĞİL"

Güvenlik görevlisinin saldırıyı hafif yaralarla atlattığı bildirilirken, Büyükelçilikten "hayatı tehlikede değil" açıklaması geldi.

Ayrıntılar geliyor...

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