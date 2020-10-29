Suudi Arabistan'daki Fransız Konsolosluğu'na saldırı: 1 yaralı

Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde Fransız Konsolosluğu'nda bir güvenlik görevlisine 'keskin bir objeyle' saldırı yapıldı. Olayla ilgili bir Suudi vatandaşı gözaltına alınırken, Fransız Büyükelçiliği'nden yaralının hayati tehlikesinin olmadığı bilgisi geldi.