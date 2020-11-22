Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı: "Türkiye ile iyi ve mükemmel ilişkilere sahibiz"
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı: "Türkiye ile iyi ve mükemmel ilişkilere sahibiz"

22.11.2020 02:17 | Son Güncelleme: 22.11.2020 02:20
Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı:

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud, Türkiye ile iyi ve mükemmel ilişkilere sahip olduklarını söyledi.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud, Türkiye ile iyi ve mükemmel ilişkilere sahip olduklarını söyledi.

Suudi Arabistan'ın ev sahipliğinde video konferans yöntemiyle düzenlenen G20 Liderler Zirvesi oturumları arasında Reuters haber ajansına açıklamalarda bulunan Al Suud "Türk ürünlerinin gayriresmi boykot edildiğine ilişkin hiçbir veri yok" dedi.

Al Suud "Türkiye ile iyi ve mükemmel ilişkilere sahibiz." diyerek iki ülke arasında ilişkilerin iyi olduğunu vurguladı.

Suudi Arabistan'ın Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ve Bahreyn ile birlikte Katar ile olan anlaşmazlığı sona erdirmenin bir yolunu aramaya devam ettiğini dile getiren Al Suud, ancak meşru güvenlik endişelerini gidermek istediğini sözlerine ekledi.

G20 Liderler Zirvesi öncesinde Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında telefon görüşmesi gerçekleşmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ammar El Khalfi

İlgili Haberler

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İspanya Dışişleri, AB ve İşbirliği Bakanı Arancha Gonzalez Laya...
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İspanya Dışişleri, AB ve İşbirliği Bakanı Arancha Gonzalez Laya...
Irak ile Suudi Arabistan arasındaki sınır kapısı 29 yıl aradan sonra açılıyor
Irak ile Suudi Arabistan arasındaki sınır kapısı 29 yıl aradan sonra açılıyor
Irak Dışişleri Bakanı: 'ABD ile güvenlik ve askeri iş birliğimiz sürecek'
Irak Dışişleri Bakanı: "ABD ile güvenlik ve askeri iş birliğimiz sürecek"

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum İlham Aliyev Berat Albayrak Abdülhamit Gül Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Teoman İrem Derici Aydemir Akbaş Burcu Esmersoy
Spor Gökhan Gönül Abdullah Avcı Lewis Hamilton Mustafa Cengiz Malcolm Thomas
Tüm Haberler Kaza Medya Kasım Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı: "Türkiye ile iyi ve mükemmel ilişkilere sahibiz" - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.11.2020 02:20:48. #1.14#
title