Suudi Arabistan'dan getirilen 269 kişi Karaman'da yurda yerleştirildi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Suudi Arabistan'dan getirilen 269 kişi Karaman'da yurda yerleştirildi - Haber
Suudi Arabistan, Karaman, Haber

Suudi Arabistan'dan getirilen 269 kişi Karaman'da yurda yerleştirildi

Suudi Arabistan'dan getirilen 269 kişi Karaman'da yurda yerleştirildi Suudi Arabistan'dan, Karaman'a getirilen 269 Türk vatandaşı gözlem altında tutulacakları yurda yerleştirildi.

24.04.2020 21:48 | Son Güncelleme: 24.04.2020 21:49
Suudi Arabistan'dan getirilen 269 kişi Karaman'da yurda yerleştirildi

Suudi Arabistan'dan getirilen 269 kişi Karaman'da yurda yerleştirildi

KARAMAN - Suudi Arabistan'dan, Karaman'a getirilen 269 Türk vatandaşı gözlem altında tutulacakları yurda yerleştirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla yurtdışında bulunan vatandaşların ramazan ayını ve bayramını evlerinde geçirebilmesi amacıyla başlatılan tahliye kapsamında, 269 Türk vatandaşını taşıyan uçak akşam saatlerinde Konya Havalimanı'na iniş yaptı. Uçaktaki yolcular özel kıyafetli sağlık görevlilerince ilk kontrollerinin ardından polisin geniş güvenlik önlemleri altında otobüslerle karantinaya alınacakları Karaman'daki Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Nefise Sultan Kız Öğrenci Yurdu'na getirildi. Yurda yerleştirilen 269 kişi korona virüs tedbirleri kapsamında 14 gün boyunca burada gözlem altında tutulacak.

Suudi Arabistan'dan getirilen 269 kişi Karaman'da yurda yerleştirildi

Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Manşet

Haberler

Korona yasakları ne zaman ve nasıl kalkacak? Bilim Kurulu üyesi Prof. Alpay Azap cevap verdi Haber
Korona yasakları ne zaman ve nasıl kalkacak? Bilim Kurulu üyesi Prof. Alpay Azap cevap verdi
Ateş Kara'dan Ercüment Ovalı'nın aşı çalışmalarıyla ilgili ilk yorum Haber
Ateş Kara'dan Ercüment Ovalı'nın aşı çalışmalarıyla ilgili ilk yorum
CHP'li vekilin 'Erdoğan'ın resmi var, Atatürk'ün yok' paylaşımına Bakanlık'tan yanıt geldi Haber
CHP'li vekilin "Erdoğan'ın resmi var, Atatürk'ün yok" paylaşımına Bakanlık'tan yanıt geldi
Futbol ülkesinde koronavirüs nedeniyle ligler iptal edildi Haber
Futbol ülkesinde koronavirüs nedeniyle ligler iptal edildi
Bilim insanları, koronavirüsün vücudumuza nereden girdiğini buldu Haber
Bilim insanları, koronavirüsün vücudumuza nereden girdiğini buldu
Apartmandaki koronavirüs temizliği, 18 yıllık cinayeti ortaya çıkardı Haber
Apartmandaki koronavirüs temizliği, 18 yıllık cinayeti ortaya çıkardı
Korona dünyaya yayılmadan Okyanus'a açılan çift, geri döndüğünde şoke oldu
Korona dünyaya yayılmadan Okyanus'a açılan çift, geri döndüğünde şoke oldu
Son hastanın da iyileşmesiyle Tunceli'de koronavirüs vakası kalmadı
Son hastanın da iyileşmesiyle Tunceli'de koronavirüs vakası kalmadı
Prof. Dr. Ercüment Ovalı, geliştirdiği OZG38-61 aşısının isminde tuttuğu takım olan Trabzonspor'u simgeledi
Prof. Dr. Ercüment Ovalı, geliştirdiği OZG38-61 aşısının isminde tuttuğu takım olan Trabzonspor'u simgeledi
Galatasaraylı Ryan Donk'un babaannesi, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Galatasaraylı Ryan Donk'un babaannesi, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Ünlü şarkıcı Beyonce, koronavirüsle mücadele için 6 milyon dolar bağışladı
Ünlü şarkıcı Beyonce, koronavirüsle mücadele için 6 milyon dolar bağışladı
Boateng yönetime, Balotelli'nin Beşiktaş'ta oynamak istediğini söyledi
Boateng yönetime, Balotelli'nin Beşiktaş'ta oynamak istediğini söyledi
Bundesliga'da futbolcuların maske ile sahaya çıkma olasılığı inceleniyor
Bundesliga'da futbolcuların maske ile sahaya çıkma olasılığı inceleniyor
Koronavirüsü atlatan İngiltere Başbakanı Boris Johnson Pazartesi görevine dönüyor
Koronavirüsü atlatan İngiltere Başbakanı Boris Johnson Pazartesi görevine dönüyor
Son Dakika: İtalya'da 24 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 420 artarak 25 bin 969'a yükseldi
Son Dakika: İtalya'da 24 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 420 artarak 25 bin 969'a yükseldi
MİT mensubunun ifşa edilmesine ilişkin soruşturmada, 8 şüpheli hakkında dava açıldı
MİT mensubunun ifşa edilmesine ilişkin soruşturmada, 8 şüpheli hakkında dava açıldı
Dora isimli yavru köpeği öldüren şüpheliye ev hapsi cezası verildi
Dora isimli yavru köpeği öldüren şüpheliye ev hapsi cezası verildi
Trump, 'dezenfektan enjektesi' önerisiyle ilgili kendini savundu: Kinayeli soru soruyordum
Trump, "dezenfektan enjektesi" önerisiyle ilgili kendini savundu: Kinayeli soru soruyordum
Güney Afrika Devlet Başkanı'nın maske ile imtihanı kameralara yansıdı
Güney Afrika Devlet Başkanı'nın maske ile imtihanı kameralara yansıdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Ermenileri Patriği Maşalyan'a mektup gönderdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Ermenileri Patriği Maşalyan'a mektup gönderdi
Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil: Ligler 12-13-14 Haziran'da başlayabilir
Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil: Ligler 12-13-14 Haziran'da başlayabilir
Husumetli aileler arasında çıkan kavgada bir aile yok oldu: 4 ölü, 1 yaralı
Husumetli aileler arasında çıkan kavgada bir aile yok oldu: 4 ölü, 1 yaralı
Meral Akşener: Ben, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Emine Erdoğan; Cumhuriyet projesiyiz
Meral Akşener: Ben, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Emine Erdoğan; Cumhuriyet projesiyiz
Klarnet ustası Hüsnü Şenlendirici'nin oğlu evlendi
Klarnet ustası Hüsnü Şenlendirici'nin oğlu evlendi
Neymar'ın annesi, kendisinden 31 yaş küçük sevgilisi Tiago Ramos'tan ayrıldı
Neymar'ın annesi, kendisinden 31 yaş küçük sevgilisi Tiago Ramos'tan ayrıldı
Koronavirüs belirtileri listesine 4 yeni semptom daha eklendi
Koronavirüs belirtileri listesine 4 yeni semptom daha eklendi
5 ülke, Ramazan'a 1 gün geç başlayacak
5 ülke, Ramazan'a 1 gün geç başlayacak
Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP'li belediyelere 'paralel devlet' demesine cevap verdi
Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP'li belediyelere "paralel devlet" demesine cevap verdi
Güne yükselişle başlayan dolar, 6,98'den işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan dolar, 6,98'den işlem görüyor
Dün akşam kaybolan 17 yaşındaki kayıp kız, arazide uyurken bulundu
Dün akşam kaybolan 17 yaşındaki kayıp kız, arazide uyurken bulundu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Haydar Baş Murat Kurum Süleyman Soylu Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Murat Boz Hande Yener Acun Ilıcalı Rafet El Roman
Spor Podolski Tamer Tuna Sergen Yalçın Fernando Muslera Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Ramazan Futbolcu 23 Nisan İngiltere
Şu an buradasınız: Suudi Arabistan'dan getirilen 269 kişi Karaman'da yurda yerleştirildi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.4.2020 22:06:45. #1.15#
title