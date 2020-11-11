Suudi Arabistan'da yabancıların katıldığı törene bombalı saldırı
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Suudi Arabistan'da yabancıların katıldığı törene bombalı saldırı

11.11.2020 16:01 | Son Güncelleme: 11.11.2020 16:05
Suudi Arabistan'da yabancıların katıldığı törene bombalı saldırı

Suudi Arabistan'ın Cidde şehrinde, 1. Dünya Savaşı'nın bitişi nedeniyle gayrimüslimlere ait bir mezarlıkta yabancıların da olduğu bir tören düzenlendi. Törende el bombalı saldırı düzenlenirken, saldırının hedefinde Fransız vatandaşlarının ve diplomatlarının olduğu belirtildi.

Yerel kaynakların aktardığı bilgilere göre, Cidde şehrinde 1. Dünya Savaşı'nın bitişi münasebetiyle, gayrimüslimlere ait bir mezarlıkta düzenlenen törene katılanların üzerine el bombası atıldı. Patlamada dört kişinin yaralandığı, yaralananlar arasında yabancıların da olduğu belirtildi.

DİPLOMATİK TEMSİLCİLER DE KATILDI

Her yıl Cidde'de geleneksel olarak düzenlendiği belirtilen törene Fransız Başkonsolosu ve diğer ülkelerin diplomatik temsilcileri de katılıyor. Törende çok sayıda Fransız ve İngiliz vatandaşının bulunduğu bildiriliyor.

SALDIRININ HEDEFİNDE FRANSIZLARIN OLDUĞU TAHMİN EDİLİYOR

Öte yandan yapılan bombalı saldırının hedefinde Fransız vatandaşlarının ve diplomatların bulunduğu tahmin ediliyor.

FRANSA'DA HZ. MUHAMMED'E HAKARET İÇEREN KARİKATÜR YAYINLAMIŞTI

Fransa, son dönemde özellikle Hz. Muhammed'e hakaret içerikli karikatürlerin ardından İslam dünyasında tepkinin odağındaki ülke konumunda bulunuyor. 29 Ekim tarihinde Cidde şehrindeki Fransız Konsolosluğu'nda bıçaklı saldırı gerçekleştirilmiş, saldırgan yakalanmıştı.

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