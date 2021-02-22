Suudi Arabistan'da şaşkına çeviren görüntü: Karın üzeri kumla kaplandı, koca çöl çikolatalı pastaya döndü
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Suudi Arabistan'da şaşkına çeviren görüntü: Karın üzeri kumla kaplandı, koca çöl çikolatalı pastaya döndü

22.02.2021 09:25 | Son Güncelleme: 22.02.2021 09:40

Suudi Arabistan'ın Tebük Bölgesi'ne yağan karın üzeri, çöl kumuyla kaplanınca ortaya pastaya benzer ilginç bir görüntü çıktı. Sosyal medyada bir kullanıcı tarafından paylaşılan video kısa sürede izlenme rekorları kırdı.

Şubat ayında ortalama 10-15 derece olan Suudi Arabistan'daki hava sıcaklığı bu yıl eksi 1'i gördü. Ülkenin orta ve kuzeybatı kesimlerinde hava sıcaklıklarının aniden sıfırın altına düşmesi nedeniyle bazı bölgeler beyaz örtüyle kaplandı.

KENTTEKİ MANZARA İLGİ ODAĞI OLDU

Suudi Arabistan'ın Tebük bölgesinde yağan kar nedeniyle beyaz esarete bürünen kentteki manzara sosyal medyada ilgi odağı oldu. Tebük'e yağan karın karın üzeri, çöl kumuyla kaplandı. Bu olay çölün adeta çikolatalı pastaya benzemesine neden oldu.

VİDEO İZLENME REKORLARI KIRDI

Sosyal medyada yaşanan olaya ait videoyu paylaşan bir kullanıcı kumun içine elini sokup ters düz edince üstü çikolatayla kaplanmış içi kremayla dolu pasta benzeri görüntü oluşmasına neden oldu. Video izlenme rekorları kırdı.

Suudi Arabistan'da şaşkına çeviren görüntü: Karın üzeri kumla kaplandı, koca çöl çikolatalı pastaya döndü
Haber Yorumları (2)
D: YARADANIN GAZABINA AZ KALDI. KENDİ ADINI KULLANARAK ZULUM YAPANLAR BEDEL DE EN ÖN SIRADADIR
Cevap Yaz 4 5 Yayından Kaldır
SELAMİ: Din satacağına sen önce kendine bak, Bugün Allah için ne yaptım de kendine. Bırak din satmayı. Tüccarın sattığı mal artık tüccarın değildir. Dinsiz olma sonra aman diyim
2 2 Yayından Kaldır
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