Suudi Arabistan'da ilk olarak 2 müzik enstitüsüne ruhsat verildi
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Suudi Arabistan'da ilk olarak 2 müzik enstitüsüne ruhsat verildi

29.12.2020 14:26 | Son Güncelleme: 29.12.2020 14:35
Suudi Arabistan'da ilk olarak 2 müzik enstitüsüne ruhsat verildi

Suudi Arabistan'da, ilk kez müzik eğitimi veren 2 müzik kurumuna ruhsat verildi.

Suudi Arabistan'da, ilk kez müzik eğitimi veren 2 müzik kurumuna ruhsat verildi.

Suudi Arabistan Kültür Bakanı Prens Badr bin Abdullah Al Saud, müzik eğitimi yapan 2 müzik kurumuna çalışma ruhsatı verdi. Böylece ülkede ilk olarak müzik eğitimi veren kurumlara ruhsat verildi. Kültür Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Uluslararası Müzik Eğitim Merkezi" ve "Müzik Evi Eğitim Merkezi" ne çalışma ve müzik eğitimi verilmesi konusunda ruhsat verildiğini duyurdu. Açıklamada, kültür ve sanat alanlarında ülkedeki yeteneklerin desteklenmesi ve sanat endüstrisinin geliştirilmesi amacıyla enstitülere ruhsat verildiği aktarılırken, öğretim fırsatlarının oluşturulmaya çalışıldığı aktarıldı.

Sanat eğitim programları vermek amacıyla ruhsat almak isteyen kurum ve eğitim merkezlerinin yakından online platformlar aracılığıyla başvuru yapmanın mümkün olacağı kaydedilen açıklamada "Kültür Bakanlığı, 3 ay sonra bu talepleri almaya hazır olacak" ifadesi kullanıldı. - RİYAD

Suudi Arabistan'da ilk olarak 2 müzik enstitüsüne ruhsat verildi
Suudi Arabistan'da ilk olarak 2 müzik enstitüsüne ruhsat verildi
Suudi Arabistan'da ilk olarak 2 müzik enstitüsüne ruhsat verildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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