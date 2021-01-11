Suudi Arabistan'ın Billasmer bölgesine 100 yıl sonra kar yağdı
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Suudi Arabistan'ın Billasmer bölgesine 100 yıl sonra kar yağdı

11.01.2021 19:12 | Son Güncelleme: 11.01.2021 19:40

Suudi Arabistan'ın Billasmer bölgesinde hava sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesi ile kar yağdı. 100 yıl sonra kar yağan çöl ikliminin hüküm sürdüğü bölge beyaza büründü.

Çöl ikliminin hakim olduğu Suudi Arabistan'da hava sıcaklıklarının düşmesi ile kar yağdı. Abha kentinin 110 kilometre kuzeyindeki Billasmer bölgesi, hava sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesi sonrası beyaza büründü.

BÖLGEYE 100 YIL SONRA İLK KEZ KAR YAĞDI

Ulusal Meteoroloji Merkezi tarafından yaptığı açıklamada, Billasmer'deki kar yağışının özel bir durum olduğu belirtilerek, "Bölgenin 3 bin metreden fazla yüksekliği, sıcaklıklarda önemli düşüş ve hafif ila orta şiddette yağmur yağması kar yağışına sebep oldu" denildi.

Bölge sakinleri, yaklaşık 100 yıldır ilk kez Billasmer'e kar yağdığını ifade etti.

Suudi Arabistan'ın Billasmer bölgesine 100 yıl sonra kar yağdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları (1)
BİZE NE: gidin bir Dogu Turkistan''dan haber getirin
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