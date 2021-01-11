Suudi Arabistan'ın Billasmer bölgesine 100 yıl sonra kar yağdı

Çöl ikliminin hakim olduğu Suudi Arabistan'da hava sıcaklıklarının düşmesi ile kar yağdı. Abha kentinin 110 kilometre kuzeyindeki Billasmer bölgesi, hava sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesi sonrası beyaza büründü.

BÖLGEYE 100 YIL SONRA İLK KEZ KAR YAĞDI

Ulusal Meteoroloji Merkezi tarafından yaptığı açıklamada, Billasmer'deki kar yağışının özel bir durum olduğu belirtilerek, "Bölgenin 3 bin metreden fazla yüksekliği, sıcaklıklarda önemli düşüş ve hafif ila orta şiddette yağmur yağması kar yağışına sebep oldu" denildi.

Bölge sakinleri, yaklaşık 100 yıldır ilk kez Billasmer'e kar yağdığını ifade etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı