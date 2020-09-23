Suudi Arabistan, 4 Ekim'den itibaren umre ziyaretlerini kademeli olarak başlatacak Suudi Arabistan koronavirüs önlemleri kapsamında yaklaşık 6 aydır durdurduğu umre ziyaretlerini kademeli olarak 4 Ekim Pazar gününden itibaren başlatacak.

Suudi Arabistan yeni tip koronavirüs önlemleri kapsamında yaklaşık 6 aydır durdurduğu umre ziyaretlerini kademeli olarak 4 Ekim Pazar gününden itibaren başlatacağını duyurdu. GÜNLÜK 6 BİN KİŞİYE İZİN VERİLECEK Umre ziyaretlerinde 4 aşamalı planın uygulanacağı belirtildi. İlk aşamada Suudi Arabistan'da yaşayanlara (günde yaklaşık 6 bin kişiye) izin verileceği belirtildi. Kovid-19 salgını nedeniyle bu yıl hac ibadeti sadece Suudi Arabistan'da yaşayanlarla sınırlı tutulmuş, yurt dışından hacı adayı kabul edilmemişti. Kaynak: İhlas Haber Ajansı