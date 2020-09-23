Suudi Arabistan, 4 Ekim'den itibaren umre ziyaretlerini kademeli olarak başlatacak
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Suudi Arabistan, 4 Ekim'den itibaren umre ziyaretlerini kademeli olarak başlatacak

Suudi Arabistan koronavirüs önlemleri kapsamında yaklaşık 6 aydır durdurduğu umre ziyaretlerini kademeli olarak 4 Ekim Pazar gününden itibaren başlatacak.

23.09.2020 00:08 | Son Güncelleme: 23.09.2020 00:23

Suudi Arabistan yeni tip koronavirüs önlemleri kapsamında yaklaşık 6 aydır durdurduğu umre ziyaretlerini kademeli olarak 4 Ekim Pazar gününden itibaren başlatacağını duyurdu.

GÜNLÜK 6 BİN KİŞİYE İZİN VERİLECEK

Umre ziyaretlerinde 4 aşamalı planın uygulanacağı belirtildi. İlk aşamada Suudi Arabistan'da yaşayanlara (günde yaklaşık 6 bin kişiye) izin verileceği belirtildi.

Kovid-19 salgını nedeniyle bu yıl hac ibadeti sadece Suudi Arabistan'da yaşayanlarla sınırlı tutulmuş, yurt dışından hacı adayı kabul edilmemişti.

Suudi Arabistan, 4 Ekim'den itibaren umre ziyaretlerini kademeli olarak başlatacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları (1)
LFC: ne iğrenç bi coğrafyasın sen ortadoğu. . . ne kadar salak yobaz varsa bu yarımadada
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