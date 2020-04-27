Suudi Arabistan 18 yaş altı suçlulara ölüm cezasını kaldırdı Suudi Arabistan Kralı bazı suçlar için kırbaçlama cezasının kaldırılmasının ardından ceza kanununda reform niteliğinde yeni bir karara daha imza attı

Suudi Arabistan suç işlediği tarihte rüşdünü ispat etmemiş olanlara ölüm cezasını kaldırdı. Kral Selman bin Abdülaziz'in emriyle alınan kararla ayrıca rüşdünü ispat etmemiş suçlular için en fazla on yıl hapis cezası öngörüldü.

Devlet destekli İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Awwad Alawad yaptığı değerlendirmede bu kararın krallığın daha modern bir ceza kanunu oluşturmasına yardımcı olacağını ve kilit reformların devamı konusundaki taahhüdünün bir işareti olduğunu belirtti. Euronews.com'da Görüntüle