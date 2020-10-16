Kadın şüphelinin sütyeninden çıkanlar, 5 kişiyi 58 yıl hapse mahkum etti
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Kadın şüphelinin sütyeninden çıkanlar, 5 kişiyi 58 yıl hapse mahkum etti

16.10.2020 10:14 | Son Güncelleme: 16.10.2020 11:21

Elazığ'da polisin yaptığı çalışmada bir kadın şüphelinin iç çamaşırından çıkan bin 850 adet uyuşturucu haptan dolayı yakalanan 5 şüpheliye mahkeme heyeti toplamda 58 yıl 10 ay hapis ve 118 bin 500 TL para cezası verdi.

Geçtiğimiz yıl meydana meydana gelen olayda İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri uyuşturucu madde ticareti ve sevkiyatının önlenmesine yönelik çalışma yaptı. Polisin yaptığı çalışmada içerisinde 3 şüphelinin bulunduğu belirlenen bir otomobil Diyarbakır yolu üzerinde durdurulup arama yapıldı. Aramada şüphelilerden Aysel A.'nin iç çamaşırında bin 850 adet uyuşturucu hap, diğer 2 şüpheliden de 4 gram kokain ele geçirildi. Bunun üzerine şüphelilerle bağlantılı 2 şahıs daha gözaltına alınıp adli işlemler yapıldı, 3'ü tutuklanmıştı.

Kadın şüphelinin iç çamaşırından çıkan uyuşturucu nedeniyle 5 kişiye 58 yıl hapis verildi

TÜM ŞÜPHELİLER CEZA ALDI

Uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan 5 şüpheli hakkında da Elazığ 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Yaklaşık 2,5 yıldır görülen davanın karar duruşması yapıldı. Geçen süre içerisinde sanıklardan 1'i farklı suçtan tutuklu, diğerlerinin tahliye olduğu davada sadece avukatlar yer aldı. Davada mahkeme heyeti dosyada tüm eksikliklerin tamamlandığını belirterek savcıdan esasa ilişkin mütalaa istedi. Savcı tüm sanıkların uyuşturucu ticaretinden cezalandırılmasını talep etti.

Kadın şüphelinin iç çamaşırından çıkan uyuşturucu nedeniyle 5 kişiye 58 yıl hapis verildi

MAHKEMEDEN CEZA YAĞDI

Avukatların savunmasının ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, uyuşturucuyu sütyeninde taşıyarak kuryeliğini yapan Aysel A. ile birlikte G.D. ve M.G'ye 12 yıl 6'şar ay hapis ve 25'er bin TL, C.D'ye 15 yıl 7 ay hapis ve 31 bin TL, B.A'ya 6 yıl 3 ay hapis ve 12 bin 500 TL para cezası verdi.

Kadın şüphelinin sütyeninden çıkanlar, 5 kişiyi 58 yıl hapse mahkum etti
Kadın şüphelinin sütyeninden çıkanlar, 5 kişiyi 58 yıl hapse mahkum etti
Kadın şüphelinin sütyeninden çıkanlar, 5 kişiyi 58 yıl hapse mahkum etti
Kadın şüphelinin sütyeninden çıkanlar, 5 kişiyi 58 yıl hapse mahkum etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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