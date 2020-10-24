Süt sağarken elektrik akımına kapılan kadın feci şekilde can verdi
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Süt sağarken elektrik akımına kapılan kadın feci şekilde can verdi

24.10.2020 00:17 | Son Güncelleme: 24.10.2020 00:48
Süt sağarken elektrik akımına kapılan kadın feci şekilde can verdi

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, süt sağdığı sırada elektrik akımına kapılan 43 yaşındaki Gülgün Parmaklı, hayatını kaybetti.

Akşam saatlerinde Nazilli ilçesinin kırsal Mescitli Mahallesi'nde meydana gelen olayda; Gülgün Parmaklı, süt sağımı yaptığı sırada, elektrik akımına kapıldı.

HASTANEDE YAPILAN MÜDAHALELERE RAĞMEN HAYATINI KAYBETTİ

Parmaklı'yı gören yakınları, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, Parmaklı'yı Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan talihsiz kadın, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Parmaklı'nın cenazesi hastane morguna kaldırıldı.

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Haber Yorumları (1)
YAZIKK: allah rahmet eylesin
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