Susurluk'tan geçen Simav Çayı köpürdü
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Susurluk'tan geçen Simav Çayı köpürdü

İhlas Haber Ajansı / Hakan Küçükakman - Haberler | Güncel

Susurluk'tan geçen Simav Çayı köpürdü Balıkesir'in Susurluk ilçesinden geçen Simav Çayı köpürdü.

Susurluk'tan geçen Simav Çayı köpürdü

BALIKESİR - Balıkesir'in Susurluk ilçesinden geçen Simav Çayı köpürdü. Bölgedeki duyarlı vatandaşlar yetkilileri göreve çağırdı.

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde Simav Çayı yüzeyinde oluşan köpükleri fark eden bir vatandaş o anları görüntüledi. Susurluk'taki kum ocağın yanından ilerleyen ve Buzağılık Köprüsü altından geçen Simav Çayı'nda meydana gelen köpükleşme kafalarda soru işareti bıraktı.

Bölge sakinleri yetkilileri göreve davet ederken, suyun incelenmesini talep etti. Su yüzeyinde anlık olarak oluşan ve bir süre sonra kaybolan kirlilik için gözler çevredeki işletmelere çevrilirken, bazı vatandaşlar ise dönem dönem balık ölümlerinin de bölgede yaşandığını iddia etti.

Susurluk'tan geçen Simav Çayı köpürdü
Susurluk'tan geçen Simav Çayı köpürdü
Susurluk'tan geçen Simav Çayı köpürdü
Susurluk'tan geçen Simav Çayı köpürdü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hakan Küçükakman

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