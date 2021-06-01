Susurluk'ta trafik kazası: 1 yaralı
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Susurluk'ta trafik kazası: 1 yaralı

Susurluk'ta trafik kazası: 1 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde, İstanbul-İzmir otoyolunda meydana gelen ve 2 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde, İstanbul-İzmir otoyolunda meydana gelen ve 2 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, İzmir-İstanbul otoyolunun Ömerköy mevkiinde meydana geldi. Hakan Aydoğan idaresindeki 34 EBA 248 plakalı araç ile Mengü Özgür yönetimindeki 35 APT 143 plakalı araçların karıştığı trafik kazasına itfaiye ve 112 ekipleri müdahale etti. Otomobilde bulunan Doğa Akdoğan araçtan yaralı olarak çıkarılarak hastaneye sevk edildi. - BALIKESİR

Susurluk'ta trafik kazası: 1 yaralı
Susurluk'ta trafik kazası: 1 yaralı
Susurluk'ta trafik kazası: 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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