Susurluk'ta Tır Devrildi: 1 Yaralı

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde atık kağıt yüklü tır devrildi.



Edinilen bilgiye göre, Balıkesir'den Bursa istikametine seyir halinde olan Ahmet Sezer yönetimindeki 41 RC 328 plakalı atık kağıt yüklü tır, Susurluk ilçesi Önce Vatan mevkiinde devrildi. Kazayı hafif yaralı olarak atlatan şoför Ahmet Sezer hastaneye kaldırıldı. Kazanın ardından trafiğe kapatılan yol, tırın yol kenarına alınmasının ardından tek şeritten ulaşıma açıldı. - BALIKESİR