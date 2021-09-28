Susurluk'ta izinsiz kazı yaptıkları iddia edilen 6 şüpheli yakalandı - Haberler
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Susurluk'ta izinsiz kazı yaptıkları iddia edilen 6 şüpheli yakalandı

AA / Tahsin Ayyıldız - Haberler | Güncel
Susurluk'ta izinsiz kazı yaptıkları iddia edilen 6 şüpheli yakalandı

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde tarihi eser aramak amacıyla izinsiz kazı yaptıkları öne sürülen 6 şüpheli gözaltına alındı.

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Susurluk ilçesinde tarihi eser aramak amacıyla izinsiz kazı yaptıkları öne sürülen 6 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Susurluk'ta bazı kişilerin izinsiz kazı yapacağı bilgisine ulaştı.

Söz konusu 6 zanlıyı suçüstü yakalayan ekipler, kazıda kullanılan kırıcı delici, 6 kazı malzemesi, jeneratör ve dedektör ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri sürüyor.

AA / Tahsin Ayyıldız - Son Dakika Haberleri
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Haber: Susurluk'ta izinsiz kazı yaptıkları iddia edilen 6 şüpheli yakalandı - Haberler
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