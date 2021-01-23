Susurluk Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfından esnafa destek
23.01.2021 15:25 | Son Güncelleme: 23.01.2021 15:28
Balıkesir'in Susurluk ilçesinde, Kaymakam Muammer Köken başkanlığındaki Susurluk Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından esnafa destek verildi.
Balıkesir'in Susurluk ilçesinde, Kaymakam Muammer Köken başkanlığındaki Susurluk Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından esnafa destek verildi.
Dernek tarafından iş yeri kapalı olan esnafa 100 gıda kolisi hazırlandı.
Yardımlar, adresleri belirlenen esnafa ekiplerce iletildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Tahsin Ayyıldız