Susurluk İlçesine ait 1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planları
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Susurluk İlçesine ait 1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planları

Susurluk İlçesine ait 1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planları
Habermetre - Haberler | Toplum

Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 29. 07. 2021 tarihli ve 764 sayılı kararı ile Susurluk ilçesine ait 1/25000 ölçekli nazım imar planı vve 1/5000 ölçekli nazım imar planları teklifinin ilgi meclis kararı ile uygun olduğuna karar verilmiştir.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 29. 07. 2021 tarihli ve 764 sayılı kararı ile Susurluk ilçesine ait 1/25000 ölçekli nazım imar planı vve 1/5000 ölçekli nazım imar planları teklifinin ilgi meclis kararı ile uygun olduğuna karar verilmiştir. İlişikte sunulan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planlarının 3194 sayılı imar kanununun 8/b maddesi uyarınca, Belediyemiz internet sayfasında 25. 08. 2021 ve 23. 09. 2021 tarihleri arasında 30 (otuz) gün süre ile duyurulması, olası itirazların Büyükşehir Belediyesi imar ve şehircilik dairesi başkanlığına yapılabilecektir. Göbel 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı DeğişikliğiGöbel 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Açıklama RaporuKarapürçek 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı DeğişikliğiKarapürçek 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği Plan Açıklama RaporuSusurluk 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı DeğişikliğiSusurluk 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği Plan Açıklama RaporuSusurluk 1/25. 000 Ölçekli Nazım İmar Planı DeğişikliğiSusurluk 1/25. 000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği Plan Açıklama Raporu

Kaynak: Habermetre

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Susurluk İlçesine ait 1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planları - Haberler
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