'Süslü Kadınlar Bisiklet Turu' düzenlendi - Haberler
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"Süslü Kadınlar Bisiklet Turu" düzenlendi

AA / Gül Meltem Temiz - Haberler | Güncel

Uğur Mumcu Parkı'nda toplanan kadınlar Süslenen bisikletlerden görüntüler Bisiklet turundan görüntüler Dans eden kadınlardan görüntüler MERSİN - Kadınlar, süslü kıyafetleri, balon, çiçek ve Türk bayraklarıyla donattıkları bisikletleriyle Uğur Mumcu Parkı'nda toplandı.

Uğur Mumcu Parkı'nda toplanan kadınlar

Süslenen bisikletlerden görüntüler

Bisiklet turundan görüntüler

Dans eden kadınlardan görüntüler

MERSİN - Kadınlar, süslü kıyafetleri, balon, çiçek ve Türk bayraklarıyla donattıkları bisikletleriyle Uğur Mumcu Parkı'nda toplandı.

Etkinliğinin İl Organizatörü Ebru Petek Budur, burada yaptığı açıklamada, kentte bisikletli ulaşımı yaygınlaştırmayı ve farkındalık yaratmayı amaçladıklarını belirtti.

Bir kişinin otomobil yerine bisikleti tercih etmesinin karbon salınımını 15 kat azalttığını dile getiren Budur, "Bisikletin ulaşımda daha çok tercih edilmesini istiyoruz." dedi.

Konuşmaların ardından, etkinliğe katılan çok sayıda kadın, trafiğine kapatılan Adnan Menderes Bulvarı üzerinden Mezitli ilçesindeki Soli Pompeiopolis Antik Kenti'ne kadar bisiklet sürdü.

Süslü Kadınlar Bisiklet Turu düzenlendi

Süslü Kadınlar Bisiklet Turu düzenlendi

Süslü Kadınlar Bisiklet Turu düzenlendi

AA / Gül Meltem Temiz - Son Dakika Haberleri
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