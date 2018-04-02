Suşehri'nde 'Muhabbet Geceleri' Düzenlendi

Sivas'ın Suşehri ilçesinde 'Muhabbet Geceleri' adlı program düzenlendi.

İlçede bulunan spor salonunda 'Sütçü'nün kıraathanecisi' haydar tiplemesi ile modaratörlüğünü yapan Hasan Nihat Sütçü tarafından sunumu yapılan program, Kur'anı Kerim tilavetiyle başladı.Programda konuşan Semerkand Suşehri Temsilcisi Sami Çakmak muhabbetin sevgi, hürmet, vefa ve sadakat olduğunu belirterek, muhabbetin ruh dünyasına yağan rabbani bir ikram olduğunu ve bir gönle girmenin gayretiyle tüm gönüllere hizmet etmek olduğunu söyledi.

Gönüllerin fethedilerek birçok sorunun çözülebileceğini vurgulayan Çakmak, toplumun ancak muhabbetin sağlam temelleri üzerine inşa edilerek sarsılmadan, yıkılmadan varlığını devam ettirebileceğini dile getirdi. Veysel Çelikdemir tarafından kum sanatı gösterisinin yapıldığı programda Murat Belet tarafından ilahi seslendirdi. Dursun Ali Erzincanlı ise seslendirdiği şiir ve naatlarla salonu dolduran çok sayıda vatandaşa duygu dolu anlar yaşattı. Salon dışında ayrıca dernek adına yiyecek ve takılardan oluşan kermes açıldı. - SİVAS