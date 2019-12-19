Suşehri Belediye Başkanı Yüksel, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

19.12.2019 17:00 | Son Güncelleme: 19.12.2019 17:28

Suşehri Belediye Başkanı Fazlı Yüksel, Anadolu Ajansı'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.



Başkan Yüksel, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları tek tek inceledi.

Haber kategorisinde Behçet Alkan'ın "Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü", yaşam kategorisinde Hasan Namlı'nın "Huzur yaylası" fotoğrafları için oy kullanan Yüksel, spor kategorisinde ise tercihini Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" adlı fotoğraftan yana kullandı.

Her kategorideki fotoğrafların birbirinden güzel olduğunu, oy vermekte zorlandığını ifade eden Yüksel, emeği geçenleri kutladı.

Kaynak: AA