Suşehri Belediye Başkanı Yüksel, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
Haberler » Güncel » Suşehri Belediye Başkanı Yüksel, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Haber

Suşehri Belediye Başkanı Yüksel, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Suşehri Belediye Başkanı Fazlı Yüksel, Anadolu Ajansı'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

19.12.2019 17:00 | Son Güncelleme: 19.12.2019 17:28
Suşehri Belediye Başkanı Yüksel, AA'nın

Belediye Başkanı , 'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.


Başkan Yüksel, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, "haber", "yaşam" ve "" kategorilerindeki fotoğrafları tek tek inceledi.

kategorisinde Behçet Alkan'ın "Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü", yaşam kategorisinde Hasan Namlı'nın "Huzur yaylası" fotoğrafları için oy kullanan Yüksel, kategorisinde ise tercihini Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" adlı fotoğraftan yana kullandı.

Her kategorideki fotoğrafların birbirinden güzel olduğunu, oy vermekte zorlandığını ifade eden Yüksel, emeği geçenleri kutladı.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler