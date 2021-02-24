Susam Sokağı Filmi
Susam Sokağı filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Susam Sokağı filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.
Big Bird ve arkadaşları kendilerini esrarengiz bir şekilde Manhattan'a gitmiş olarak bulurlar. Görünenlere göre de Susam Sokağı'ndaki evlerine dönmeleri imkansız gibidir. Bu durumda yıllardır düzenledikleri showları iptal olmak üzeredir. Bunu engellemek için ise bir araya gelmeleri gerekmektedir. Bu sırada ise karşılarına şeytani bir belediye başkanı çıkacak ve tüm çabalarını mahvetmeye çalışacaktır. Bir kez daha beyaz perdeye aktarılacak olan filmin başrolünde Anne Hathaway yer alıyor.
Yönetmen: Jonathan Krisel
Senaryo: Joan Ganz Cooney, Lloyd Morrisett Jr., Chris Galletta
Oyuncular: Anne Hathaway, Bo Burnham, Chance the Rapper
Filmin Türü: Komedi
Orijinal Adı: Sesame Street
Yapımcı Firma: Warner Bros.
Yapım Yılı: 2022
Yapım Ülkesi: ABD
Orijinal Dili: İngilizce
Dağıtıcı Firma: Warner Bros Turkey
Vizyon Tarihi: 14.01.2022
Susam Sokağı Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.
Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.
Kaynak: InterSinema.com