Susam Sokağı Filmi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Susam Sokağı Filmi

24.02.2021 11:54 | Son Güncelleme: 24.02.2021 11:58
Susam Sokağı Filmi

Susam Sokağı filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Susam Sokağı filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

Big Bird ve arkadaşları kendilerini esrarengiz bir şekilde Manhattan'a gitmiş olarak bulurlar. Görünenlere göre de Susam Sokağı'ndaki evlerine dönmeleri imkansız gibidir. Bu durumda yıllardır düzenledikleri showları iptal olmak üzeredir. Bunu engellemek için ise bir araya gelmeleri gerekmektedir. Bu sırada ise karşılarına şeytani bir belediye başkanı çıkacak ve tüm çabalarını mahvetmeye çalışacaktır. Bir kez daha beyaz perdeye aktarılacak olan filmin başrolünde Anne Hathaway yer alıyor.

Yönetmen: Jonathan Krisel

Senaryo: Joan Ganz Cooney, Lloyd Morrisett Jr., Chris Galletta

Oyuncular: Anne Hathaway, Bo Burnham, Chance the Rapper

Filmin Türü: Komedi

Orijinal Adı: Sesame Street

Yapımcı Firma: Warner Bros.

Yapım Yılı: 2022

Yapım Ülkesi: ABD

Orijinal Dili: İngilizce

Dağıtıcı Firma: Warner Bros Turkey

Vizyon Tarihi: 14.01.2022

Susam Sokağı Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.

Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.

Kaynak: InterSinema.com

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Donald Trump Pervin Buldan Meral Akşener Kemal Kılıçdaroğlu Selahattin Demirtaş
Magazin Alişan Cem Yılmaz Zeki Müren Meghan Markle
Spor Erol Bulut Fatih Terim Aykut Kocaman Kerem Aktürkoğlu İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Kaza
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Susam Sokağı Filmi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.2.2021 12:27:09. #1.16#
title