Susam Sokağı Filmi

Big Bird ve arkadaşları kendilerini esrarengiz bir şekilde Manhattan'a gitmiş olarak bulurlar. Görünenlere göre de Susam Sokağı'ndaki evlerine dönmeleri imkansız gibidir. Bu durumda yıllardır düzenledikleri showları iptal olmak üzeredir. Bunu engellemek için ise bir araya gelmeleri gerekmektedir. Bu sırada ise karşılarına şeytani bir belediye başkanı çıkacak ve tüm çabalarını mahvetmeye çalışacaktır. Bir kez daha beyaz perdeye aktarılacak olan filmin başrolünde Anne Hathaway yer alıyor.

Yönetmen: Jonathan Krisel

Senaryo: Joan Ganz Cooney, Lloyd Morrisett Jr., Chris Galletta

Oyuncular: Anne Hathaway, Bo Burnham, Chance the Rapper

Filmin Türü: Komedi

Orijinal Adı: Sesame Street

Yapımcı Firma: Warner Bros.

Yapım Yılı: 2022

Yapım Ülkesi: ABD

Orijinal Dili: İngilizce

Dağıtıcı Firma: Warner Bros Turkey

Vizyon Tarihi: 14.01.2022

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Kaynak: InterSinema.com