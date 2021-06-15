Şuşa neresi? Şuşa Beyannamesi nedir? Azerbaycan Şuşa kenti nerede?

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, iki ülke arasında "Şuşa Beyannamesi"ni imzaladı. Vatandaşlar ise Şuşa Beyannamesi nedir araması yapıyor. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Türkiye ile Azerbaycan arasında imzalanan "Müttefiklik Sözleşmesi"nde 100 yıl önce imzalanan Kars Anlaşması'na atıfta bulunulduğunu bildirdi. Peki, Şuşa neresi? Şuşa Beyannamesi nedir? Azerbaycan Şuşa kenti nerede?

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev açıklamalarda bulundu. Ulusa sesleniş konuşması yapan Aliyev, Dağlık Karabağ'ın işgalden kurtarılmasında kritik öneme sahip Şuşa kentinin işgalden kurtarıldığını açıkladı. Peki, Şuşa nerede? Şuşa Azerbaycanlılar için neden önemli? İşte Şuşa kenti ile ilgili merak edilenler...

ŞUŞA NERESİ? ŞUŞA AZERBAYCANLILAR İÇİN NEDEN ÖNEMLİ?

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Murat Aslan'ın NTV'ye yaptığı açıklamada Şuşa kentinin alınmasının Yukarı Karabağ'ın doğusundaki bölgede Ermeni unsurlarının tamamen izole olması anlamına geldiğini belirtti. Şuşa'nın alınmasının Ermenistan'ın yol şebekesi ve lojistik desteğinin kesilmesi anlamına geldiğini belirten Aslan, harekatın önemli safhasının tamamlandığını söyledi. Eğer siyasi bir anlaşma yapılmazsa Ermeni ordusunun net olarak imhasının söz konusu olduğunu dikkat çeken Aslan, "Şuşa kentinin alınması artık ya masada Ermenilerin gönüllü bir şekilde bölgeden geri çekilmesini teşvik edecek ya da çatışmalar devam ederse Ermeni unsurlarının net olarak imhası söz konusu olabilecektir" değerlendirmesini yaptı.

ŞUŞA BEYANNAMESİ'NDE

- Şuşa Beyannamesi'nde Türkiye ve Azerbaycan'ı birleştiren Zengezur koridorunun açılması ve Nahçıvan-Kars demir yolunun, ilişkilerin yoğunlaştırılmasına katkı sağlayacağı belirtildi.

- Azerbaycan, Ermenistan'ın 30 yıl süren saldırısına son verilmesi, işgal edilmiş toprakların kurtarılmasında Türkiye'nin desteğine yüksek değer vermektedir.

- Taraflar, işgalden kurtarılan topraklarda Türkiye-Rusya Ortak Merkezi'nin faaliyetlerine Türkiye'nin katkısının önemli rol oynadığına vurgu yapar.

- Taraflardan herhangi birinin bağımsızlığına veya toprak bütünlüğüne üçüncü bir devletçe tehdit ve saldırı halinde taraflar birbirine gerekli yardımı yapacak.

- Taraflar, iki devlet arasında geliştirilen ve onların çıkarlarına uygun askeri-siyasi iş birliğinin üçüncü devletlere karşı olmadığını belirtirler.

- Şuşa Beyannamesi'nde Ermenistan'ın Türkiye'ye karşı asılsız iddialarının, tarihin çarpıtılması girişimlerinin bölgede barış ve istikrara zarar verdiği vurgulandı.