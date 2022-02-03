Şuşa Beyannamesi, Dışişleri Komisyonu'nda kabul edildi

Tbmm Dışişleri Komisyonu'nda 'Türkiye ile Azerbaycan Arasında Müttefiklik İlişkileri Hakkında Şuşa Beyannamesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi' kabul edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in, 15 Haziran 2021'de Şuşa kentinde imzaladığı Türkiye ile Azerbaycan ilişkilerinin resmen müttefiklik düzeyine çıkarılmasını öngören Şuşa Beyannamesine ilişkin Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, komisyonda bilgi verdi. Kıran, Türk askerinin Karabağ'da güvenliğin sağlanması için önemli bir görev üstlendiğini kaydederek "Ermenistan'ın altında imzası olan anlaşmalara uyarak, ateşkese riayet etmesini bekliyoruz. Karabağ'da ateşkesin yanı sıra yeniden imar ve ihya sürecinde bölgedeki ulaştırma hatlarının hayata geçirilmesine ve ekonomik kalkınmaya katkı sunuyoruz. İşgalden kurtarılan bölgelerin yeniden imarında Türk şirketlerimiz aktif rol oynuyorlar. Bu bağlamda ilk eserleri yakın zamanda ortaya koydular" dedi.

Komisyon üyesi milletvekillerinin konuşmalarının ardından Şuşa Beyannamesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi komisyonda kabul edildi.