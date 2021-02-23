Survivor Yunus Emre neden yok? Survivor 2021 Yunus Emre elendi mi? Yunus Emre Karabacak elendi mi, neden yok, nerede?

TV8 Survivor 2021 yarışmasında gönüllüler takımında yarışan güreşçi Yunus Emre Karabacak, son bölümlerde görülmedi. İzleyiciler, Survivor Yunus Emre elendi mi, neden yok? Survivor Yunus Emre neden yok? Survivor 2021 Yunus Emre elendi mi? Yunus Emre Karabacak elendi mi, neden yok, nerede? sorularını merak ediyor!

TV8 ekranlarında yer alan ve Türkiye'nin en zorlu en aksiyon dolu yarışması Survivor 2021'e damga vuran isimlerden biri de ünlü güreşçi Yunus Emre Karabacak idi! Son yayınlanan bölümlerde Yunus Emre Karabacak'ı görmeyen izleyiciler merakla araştırmaya başladı. Peki, Survivor Yunus Emre neden yok? Survivor 2021 Yunus Emre elendi mi? Yunus Emre Karabacak elendi mi, neden yok, nerede? Survivor Yunus Emre Karabacak diskalifiye mi oldu?

SURVİVOR YUNUS EMRE NEDEN YOK, ELENDİ Mİ, DİSKALİFİYE Mİ OLDU?

Tv8 Survivor 2021 Gönüllüler takımında yer alan yarışmacı Yunus Emre Karabacak, oyunlardaki başarısının yanı sıra sportif kariyeri ve kişilik yapısıyla da yarışmada adından söz ettiriyor. Gönüllüler takımında yarışan Karabacak, son yayınlanan bölümde ayağını yaktı. Bu yüzden de tedavi görüyor. Tedavi sürecinde de oyunlara katılamıyor. Yani Yunus emre Karabacak hala Survivor'da!